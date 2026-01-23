中東部署持續 川普未排除打擊伊朗選項

美國總統川普仍未完全排除對伊朗發動軍事打擊的可能性，美國海軍「林肯號」航空母艦打擊群正開往中東地區。（美聯社檔案照）

在上週撤回對伊朗發動軍事打擊的計畫後，美國總統川普仍持續要求幕僚提出他所謂的「決定性」（decisive）軍事選項。相關討論進行之際，美國已向中東部署航空母艦打擊群及戰機。官員指出，這些部署可能只是更大規模軍力集結的開端，將使川普在選擇動武時，具備對伊朗發動打擊所需的火力。

華爾街日報報導，多名美國官員表示，川普在談及任何美國對伊朗行動可能產生的效果時，已多次使用「決定性」一詞，促使五角大廈與白宮幕僚進一步規劃一整套可供總統選擇的方案，包括部分以推翻政權為目標的選項。官員也研擬較為有限的方案，可能包括打擊伊斯蘭革命衛隊的設施。

官員指出，川普至今尚未下令對伊朗發動攻擊，最終決定仍不明朗。持續進行的討論顯示，川普尚未排除因伊朗在經濟惡化之際殺害示威者，而施以懲罰的可能性。

根據美國官員與航班追蹤資料，美國F-15E戰機已進駐約旦；「林肯號」航艦打擊群，也正從南海向波斯灣方向航行。美軍還將向該地區部署更多防空系統，包括「愛國者」（Patriot）與「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）。

然而，若在伊朗境內展開大規模空中作戰，仍需動用F-35匿蹤戰機、B-2轟炸機，及可發射巡弋飛彈的潛艦，這些都是美國去年六月打擊伊朗核設施時所使用的武器系統。目前尚未觀察到F-35前往中東。

美國與盟國官員此前已告知川普，在評估對伊朗發動攻擊時，美國在中東地區的軍事資產與防空系統，仍不足以支撐長期轟炸行動，或防禦伊朗對美軍與盟友的報復。

川普政府面臨的更大問題在於，是否僅憑藉空中火力，即可推翻一個外國政權？若伊朗民眾再度上街，並向川普請求保護，美國是否已準備好展開一場可能持續數週、甚至數月的軍事行動？而且，白宮至今仍未公開說明，一旦德黑蘭神權政體倒台，伊朗將如何被治理。

伊朗政府廿一日首次公布，去年年底爆發的全國性抗議活動，迄今造成三一一七人喪生。人權團體警告，實際死亡人數恐怕高出數倍。

