循委國模式 美策動年底前推翻古巴政權

知情人士透露，美國正積極尋找古巴政府內部人士，希望能在今年底前促成一項交易，協助推動古巴共產政權垮台。圖為古巴現任總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）與民眾一起在哈瓦那美國大使館前示威，抗議美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅。（路透檔案照）

知情人士透露，在美國成功推翻委內瑞拉總統馬杜羅之後，川普政府信心大增，正積極尋找古巴政府內部人士，希望能在今年底前促成一項交易，協助推動古巴共產政權垮台。

華爾街日報廿一日獨家報導，川普政府的評估認為，古巴經濟已瀕臨崩潰，在失去馬杜羅這位關鍵金援者後，古巴政府的處境從未如此脆弱。美方官員坦言，目前尚未有一套具體的方案，能夠終結已統治古巴近七十年的共黨統治，但馬杜羅被捕，以及其盟友隨後被迫讓步的過程，既是可供仿效的藍圖，也是對古巴的警訊。

請繼續往下閱讀...

一名美國官員指出，政府官員在邁阿密和華府與古巴流亡人士及公民團體會面時，重點放在尋找能夠「看清局勢走向」，並願與美方達成協議的現任政府內部人士。一月三日突襲行動成功逮捕馬杜羅，關鍵就是獲得其核心圈的內線消息。

美國情報評估對古巴經濟情勢看法悲觀，當地基本民生物資與藥品長期短缺，頻繁停電已成常態，可能在數週內就會耗盡石油，導致經濟全面癱瘓。官員指出，川普及其核心圈成員，其中多人與佛州關係密切，將推翻古巴共產政權，視為其重塑西半球國安戰略的關鍵試金石。美國國務院在聲明中表示，從美國國家安全利益的角度來看，古巴「應由一個運作良好的民主政府治理，並拒絕為美國對手提供軍事與情報服務基地」。

部分川普政府官員指出，川普並不認同過去那種一味追求政權更迭的策略。如同在委內瑞拉的作法，這可能意味著一邊升高壓力，一邊釋放白宮願意談判的訊號。

然而，報導指出，委內瑞拉模式在古巴可能更難複製，因為古巴是單一政黨的史達林式國家，禁止政治反對派，公民社會幾乎不存在。在近七十年的統治中，哈瓦那從未願意就政治體制變革進行談判，只有零星且不徹底的經濟改革。

