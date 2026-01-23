為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    通知滿1年 美國正式退出世衛

    2026/01/23 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國22日正式退出世界衛生組織，恐將衝擊美國與全球公共衛生，也導致世衛爆發預算危機。圖為世衛秘書長譚德塞。（歐新社檔案照）

    美國22日正式退出世界衛生組織，恐將衝擊美國與全球公共衛生，也導致世衛爆發預算危機。圖為世衛秘書長譚德塞。（歐新社檔案照）

    WHO稱美積欠兩年會費約82億

    美國廿二日正式退出世界衛生組織（WHO），外界警告此舉將衝擊美國本身與全球公共衛生，華府尚未繳清積欠世衛的二﹒六億美元（約八十二億台幣）會費，也違法美國法律。

    美國總統川普在二〇二五年就任首日，即透過行政命令通知，美國將退出世衛。依據美國法律，美國必須提前一年提出退會通知，並繳清所有未繳費用。

    美國國務院一名發言人廿二日透過電郵表示，世衛未能有效遏止、管理並分享相關資訊，已使美國付出高達數兆美元的代價，因此川普行使其權限，暫停未來任何美國政府對世衛的資金、支持或資源轉移，「美國人民已為這個組織付出得夠多了」。

    譚德塞：退出是美國損失 也是世界損失

    過去一年來，許多全球公共衛生專家呼籲美國重新考慮退出決定，包括世衛秘書長譚德塞。他在本月稍早表示，希望美國能重新考慮並重返世衛，退出世衛對美國是損失，對全世界也是。

    世衛指出，美國尚未繳清其二〇二四與二五年的會費。世衛一名發言人透過電郵向路透表示，會員國預計在二月的執行委員會會議上，討論美國退出一事，以及後續處理方式。

    喬治城大學歐尼爾全球衛生法研究所創始所長高斯丁指出，此舉明顯違反美國法律，但川普極有可能安全過關。

    比爾蓋茲：美短期內不會考慮重返世衛

    微軟創辦人、「蓋茲基金會」董事長蓋茲在瑞士達沃斯表示，他認為美國短期內不會考慮重返世衛，但他仍將進行遊說，「這個世界需要世衛」。

    引發預算危機 被迫裁員1/4

    對世衛而言，美國退出引發預算危機，迫使該組織將管理團隊人數減半，並縮減多項工作，全面削減機構預算。美國長期以來是世衛最大單一資助國，約佔其整體資金來源的十八％。世衛表示，將在今年年中前裁撤約四分之一員工。

    世衛表示，過去一年仍持續與美國合作並分享資訊，但未來合作將如何進行，目前仍不明朗。

    全球公衛專家指出，美國退出世衛對美國、世衛及全世界都構成風險。「彭博慈善基金會」公衛計畫負責人亨寧表示，美國退出世衛可能削弱全球用以偵測、預防及應對衛生威脅的系統與協調機制。

