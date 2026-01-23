為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    利誘格陵蘭脫丹 川普喊每人發100萬美元

    2026/01/23 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    英國媒體指稱，美國總統川普考慮向格陵蘭人提議，若透過公投加入美國，將向每人發放100萬美元（約3163萬台幣）。（法新社）

    英國媒體指稱，美國總統川普考慮向格陵蘭人提議，若透過公投加入美國，將向每人發放100萬美元（約3163萬台幣）。（法新社）

    英國「每日郵報」（Daily Mail）廿二日獨家報導，美國總統川普排除動武奪取格陵蘭的可能性，轉而聚焦利誘民眾脫離丹麥，正考慮向格陵蘭人提議，如果投票加入美國，將向每人發放一百萬美元（約三一六三萬台幣）。

    公投入美 須獲60％同意

    報導指出，若川普向格陵蘭五萬七千名居民普發一百萬美元，總成本將達到五七〇億美元（約一﹒八兆台幣）。儘管這項計畫似乎異想天開，但在美國每年近八千億美元（約廿五﹒三兆台幣）的國防支出中，這筆金額僅佔其中一小部分，還可以消除格陵蘭對丹麥補助金的依賴，並重塑格陵蘭的經濟結構。

    為此，格陵蘭必須同意舉行公投，且需要六十％同意加入美國的贊成票，居民才能獲得這筆資金。

    此前曾有媒體指稱，白宮考慮向每名格陵蘭人普發十萬美元，但哥本哈根一再表示，蘊藏豐富礦產的格陵蘭是非賣品，而且任何協議都須經過丹麥同意。

    川普廿一日出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）時，演說中似乎多次將格陵蘭與冰島混淆，包括在提及北大西洋公約組織（NATO）時說：「他們在冰島問題上並未與我們站在一起…我們的股市昨天第一次下跌，就是因為冰島。所以冰島已讓我們損失不少錢。」

    針對記者指出川普似乎多次口誤提到冰島，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台Ｘ反駁，強調川普是將格陵蘭形容為「一塊冰」（piece of ice），「真正混淆的人只有你。」

