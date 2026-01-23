軟硬兼施 歐洲領袖逆轉川式威脅

美國一群共和黨國會議員在華府甘迺迪中心，切開一個覆蓋美國國旗圖案的格陵蘭造型蛋糕。此事被解讀為對格陵蘭主權的嘲諷，在網路社群引發批評聲浪。（路透）

美國總統川普出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）期間，表明不會以武力奪取格陵蘭，並撤銷原訂二月一日對歐洲八國施加的額外關稅，緩和了北大西洋公約組織（NATO）近日因格陵蘭爭端引發的緊繃氛圍，令歐洲領袖如釋重負。

華爾街日報報導，在逆轉對格陵蘭的強勢做法前，川普及其幕僚與北約秘書長呂特、德國總理梅爾茨等領袖透過幕後管道溝通。歐洲一方面向川普提出強化北極安全方案作為誘因，另一方面警告北約裂解對美國帶來的危害。

川普在與呂特會晤後，宣布雙方就格陵蘭未來達成一項協議架構。白宮不願對協議細節發表評論，但發言人李威特稱「若協議如川普所願實現，美國將付出極少代價，永久達成所有對格陵蘭的戰略目標」。

幕僚提到，三日對委內瑞拉成功發動軍事突襲並捉捕前總統馬杜羅，壯大了川普的信心與膽識。不過，部分人員私下表達對川普強硬論述的憂心，認為此舉不利於與丹麥達成協議。

川普的強勢迫歐上談判桌

對於此次的格陵蘭爭端，美方認為，川普的強勢迫使過去數月未認真看待格蘭陵議題的歐洲官員上桌談判；歐方則主張，維持聯合反抗陣線有助說服川普接受不必奉送格陵蘭主權的協議。

為應對川普的格陵蘭威脅，歐盟成員國迅速敲定廿二日於布魯塞爾會晤，尋求方法強化北極安全的同時，向川普展現出不願退讓格陵蘭的立場。

另據路透揭露，在川普團隊數名關鍵成員，對以武力奪取格陵蘭的潛在軍事行動意興闌珊的情況下，白宮官員推動較不劇烈的手段來達成川普目標。商務部長盧特尼克等人則提出了以關稅作為施壓工具的構想。在數個歐洲國家派兵抵達格陵蘭後，川普「不喜歡被逼到牆角」，因此突然發出關稅威脅。

白宮消息人士指出，儘管幕僚對取得格陵蘭的目標大抵存在共識，對於川普的激進手法則看法不一。在多數白宮會議中，比起傾向武力奪取的官員，有更多的官員主張謹慎行事，且會議似乎也沒有對奪取格陵蘭的軍事選項進行嚴肅討論。

由川普任命的北極事務專員丹斯，與副總統范斯、國務卿魯比歐對格陵蘭採取中間路線立場；白宮副幕僚長米勒保有兼併和潛在軍事選項的意願。川普也一度想要保留軍事選項，不過他已公開表態不會動武。

