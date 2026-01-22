槍殺安倍晉三 凶手判無期徒刑

日本奈良地方法院21日依照檢方求刑，對殺害前首相安倍晉三的山上徹也宣判無期徒刑。（路透檔案照）

二〇二二年日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案，奈良地方法院廿一日在國民參與審判（陪審制）判決中，由審判長田中伸一依照檢方求刑，對四十五歲的被告山上徹也宣判無期徒刑。山上的辯護律師表示，將會研究是否上訴。

田中在宣判時指出，犯行的決斷是被告依本人的意志決定，予以嚴懲是恰當的。對於犯案動機，田中認為，無法認定被告的成長背景對犯行產生影響，並強調「被害者本身毫無任何過失」。

安倍遺孀安倍昭惠廿一日也透過代理律師發表聲明，希望被告能夠正視自己犯下的罪行，切實地付出應有的代價。她也強調，今後將繼續向前，承繼夫婿的遺志，珍惜每一天、踏實地生活下去。

安倍昭惠在聲明中表示，隨著奈良地方法院做出判決，她感覺從丈夫突然離世以來的漫長日子，終於劃下階段性的句點。

山上的辯護律師在宣判後召開記者會，說明判決後會見山上的情況，指山上看來並沒有特別不同，與平時沒有太大差異。

辯護律師指出，判決承認統一教會對被告家庭造成影響屬於遠因，但接受檢方「該影響並未與犯行形成直接因果關係」的主張。辯方將與被告協商，研究是否提出上訴。

山上於二〇二二年七月八日中午，在奈良市近鐵大和西大寺站前，使用自製槍枝射殺正在為參議院選舉進行助選演說的安倍，導致其死亡。

山上被依殺人罪、違反「刀槍法」等罪名起訴，經陪審員參與的庭審之後，檢方在上月求處無期徒刑。檢辯雙方對於殺人等主要起訴事實，並無爭議，最大焦點在於量刑。辯方主張，最重也應限制在有期徒刑廿年內。

一般認為，影響量刑判斷的關鍵，是被告成長背景是否與案件具有直接關聯性，亦即被告是否因遭到舊統一教會所左右、操弄的人生經歷，最終導致本案的發生。

成長背景不足以大減刑責

檢方指出，被告的動機具有強烈的自我中心性，成長背景對被告犯案決策的影響極為有限，並不足以大幅減輕刑責。此外，檢方指出本案「在戰後歷史上前所未見，造成極其嚴重的結果與深遠的社會影響」。

