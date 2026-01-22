為抗美而親中 華郵：加拿大「終將後悔」

加拿大總理卡尼（左）16日在北京人民大會堂，會晤中國國家主席習近平（右）。（路透檔案照）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）十四日至十七日訪問中國，在與中國國家主席習近平等高層官員會面後，聲稱將推進加中「新型戰略夥伴關係」。華盛頓郵報廿日發表社論指出，由於美國總統川普的霸道行徑，加拿大向中國靠攏並不令人意外，但渥太華此舉顯得目光短淺，與北京交好終將後悔。

社論說，川普一直表現得不像個好鄰居，揚言考慮將加拿大變成美國第五十一州，而且不惜動武也要取得格陵蘭的恫嚇言論，可能顛覆北大西洋公約組織（NATO），也讓加拿大極為不安，因此卡尼才會在訪問中國時，說出中國是比美國「更可預測」的夥伴這種言論。

請繼續往下閱讀...

卡尼是二〇一七年以來首位訪問中國的加拿大總理，此次訪問獲得習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際等高層隆重接待。雙方聯合聲明強調，將重啓兩國經濟財金戰略對話、加強經貿夥伴關係等。

美才是加拿大最大貿易夥伴

社論指出，川普掀起的關稅狂潮，迫使貿易夥伴另覓出路，這是可以預期的，尤其是在川普也希望與習近平達成協議的情況下，無論美國是否同意，全球貿易都會持續進行。卡尼宣布與習近平達成協議時指出，中國是加拿大第二大貿易夥伴與第三大投資國，卻隻字未提美國才是加拿大最大的貿易夥伴與投資國。

社論指出，「務實」與「天真」之間僅有一線之隔，卡尼已開始模糊這條界線。卡尼與習近平不僅就新的貿易條件達成協議，還上演一場政治秀，但對一位美國總統的不滿，無需轉而迎合獨裁者的主張。

卡尼聲稱，他與習近平討論格陵蘭情勢與北極議題，以及格陵蘭與丹麥人民的主權問題…「我發現我們在這方面的看法有許多共通之處」。但其實北約內部早有共識，即北極地區必須防範中國與俄羅斯的影響，渥太華與北京在北極地緣戰略上立場一致的說法，若非極不真誠，就是令人憂心地天真。

華爾街日報則指出，加中關係回溫，僅止於戰術性「解凍」，兩國的「戰略夥伴關係」實際上高度設防，並非全方位合作，而是將實際合作壓縮到少數幾個受到嚴格管控的貿易領域，因此不應將結果視為習近平的完勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法