為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    使館建案換投資？ 英相訪中仍待確認

    2026/01/22 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    在英國政府批准中國在倫敦市中心興建新大使館後，英國與中國計畫在首相施凱爾（左）訪問北京期間，重啟被稱為「黃金時代」的經貿對話。右為中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    在英國政府批准中國在倫敦市中心興建新大使館後，英國與中國計畫在首相施凱爾（左）訪問北京期間，重啟被稱為「黃金時代」的經貿對話。右為中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    在英國政府批准中國在倫敦市中心興建「超級大使館」後，路透廿一日引述三名熟悉相關安排的人士報導，英國與中國計畫在首相施凱爾（Keir Starmer）下週預定訪問北京期間，重啟被稱為「黃金時代」（golden era）的經貿對話，預料雙方的多名重量級企業高層將參與其中。

    包括製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、英國石油公司（BP）、匯豐銀行（HSBC）、洲際酒店集團（IHG）、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、施羅德投資集團（Schroders），以及渣打銀行（Standard Chartered）等英國企業，將加入重整後的「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）。

    該委員會最早於二〇一八年由時任英國首相梅伊（Theresa May）與中國國務院總理李克強共同構想成立，當時雙方將彼此關係形容為「黃金時代」。

    企業代表出席名單未敲定

    消息人士指出，中方企業代表預料將包括中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中國中車（CRRC）、中國醫藥集團，以及比亞迪等。

    相關協商已進行一段時間，但消息人士表示，由於施凱爾此行在很大程度上取決於英國政府廿日批准中國在倫敦興建歐洲最大使館的決定，相關的談判一直到近期才真正開始加速推進。

    施凱爾訪中行程可能生變

    所有消息來源都一致警告，美國總統川普近期揚言要取得丹麥自治領土格陵蘭，可能使施凱爾的訪中行程生變；而由於使館建案核准決定才剛出爐，訪問的其他安排仍在最後確認階段。

    消息人士表示，英方最快可能在廿三日對外說明施凱爾的訪中行程與相關安排。目前無法確認哪些企業執行長將會出席。

    施凱爾此行將是自二〇一八年以來，英國領袖首次訪問中國，試圖在歷經多屆保守黨政府後，重新調整與中國的關係。此前，英國已從北京在歐洲最堅定的支持者之一，轉變為最強烈的批評者之一。

    但在工黨執政後，施凱爾在去年的一場演說中，指責歷屆保守黨政府在對中關係上「失職」，強調法國總統馬克宏自二〇一八年以來已兩度訪中，德國領袖更四次訪中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播