拒絕中國大使館 英居民集資打官司

英國政府批准中國在倫敦新建「超級大使館」，引發使館預定地皇家鑄幣廠舊址周邊居民和外界批評聲浪，將提出司法審查，推翻政府的決定。圖為維吾爾族團體20日在英國國會外抗議。（路透）

英國政府廿日批准中國在倫敦新建「超級大使館」興建案，引發使館預定地皇家鑄幣廠舊址周邊居民和外界批評聲浪，居民在網路上發起的小額募款，募得的金額也在政府拍板後迅速大幅升高，助居民提出司法審查，推翻政府的決定。

小額募款衝至七六一萬餘

這項以「皇家鑄幣廠居民協會」名義發起的募款，去年六月展開，目標是十四萬五千英鎊，過去幾週金額一直未能突破三萬五千英鎊，但是在英國政府批准使館案後，廿四小時內湧入大量捐款，到廿一日晚間為止，已經獲得約四千五百筆、累計逾十七萬三五〇〇英鎊（約七六一萬台幣）捐款。

募款說明一開頭就表示，是要「挑戰中共」，指該預定地二〇一八年被祕密賣給中國政府，居民不僅事先未獲通知、諮詢，也無從置喙，「如今更面對一個敵對政權的威脅」。居民表示，「政府並未聆聽我們的訴求，現在我們只有訴諸法庭」。居民希望司法審查行政機關在行使公權力過程中有無違反、程序不公等情況，以及政府是否早已「內定」批准。

居民聲明指出，此事不僅關乎當地社區，也影響流亡港人、維吾爾人、西藏人、台灣人及中國異議人士。他們恐懼在英國土地上再公開抗議，擔心遭到以恐嚇異議人士聞名的政權持續監控與恫嚇。居民強調，此案涉及保護英國公民免於國家權力侵害，捍衛民主、抵抗外國影響，挑戰秘密交易凌駕人民之上，呼籲全球民眾「為民主發聲，唇亡齒寒」。

代表當地一百戶社區發起募款的六十五歲居民奈格特接受英國廣播公司訪問時，以「人身安全、安全保障、隱私權」三字概括憂慮。他指出，自中國買下鑄幣廠舊址後，他與兩百名鄰居展開「大衛與哥利亞之戰」，對抗財力龐大的中國。他的公寓距離大使館職員宿舍預定區僅數公尺，擔心居民被視為安全威脅，日常一舉一動遭監視器掌控，甚至「最糟情況是終將被要求搬離」。

現居倫敦、任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）高級分析師的香港民主運動人士鄺頌晴，在政府決定前夕參加十八日反使館示威。她表示，使館計畫危及港人與中國異議人士安全，大使館規模愈大，「壓迫與間諜活動」愈多。部分重新安頓於英國的異議人士甚至曾遭懸賞捉拿，被威脅送入使館換取賞金。她直言這些情況令他們感到「非常非常可怕」。

