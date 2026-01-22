自民黨選舉公約 重現「台海安全」

在首相高市早苗（中）主導下，日本自民黨的眾議院大選選舉公約，再次明記「台灣海峽和平穩定的重要性」。左為自民黨幹事長鈴木俊一，右為自民黨副總裁麻生太郎。（法新社）

日本自民黨廿一日公布眾議院大選的選舉公約，再次明記「台灣海峽和平穩定的重要性」。自民黨在二〇二一年的選舉公約上，首次納入台海安全重要性，但在二四年的選舉公約中消失，這次在高市早苗領軍下再次復活。

外交政見明記「台海和平穩定重要性」

自民黨政調會長小林鷹之傍晚正式發表自民黨眾院選舉公約，以「讓日本列島更加強大、更加富裕」為主題，除了備受關注的財政經濟等政見之外，在外交及安保政見上，包括提前修訂安保三文件、徹底強化國家的情報蒐集與分析功能、設立對外情報機構等也是重點。在外交方面，主張「透過開放性的對話，致力於與中國建立建設性且穩定的關係」，同時明記「台灣海峽的和平與穩定至關重要」。

高市早苗領軍拚眾院大選

二〇二一年十月岸田文雄政府時期的眾院大選，高市當時為自民黨政調會長，自民黨在她主導下首次將「台灣海峽和平穩定重要性，敦促兩岸問題和平解決」納入眾院選舉公約。公約還明記「歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP），並支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）」。

自民黨將台海安全重要性納入公約的背景，主要是當年四月時任首相菅義偉與美國總統拜登，在華府舉行領袖會談時，首次在雙方的聯合聲明中提到此事，這是日美領袖在睽違半世紀後，首次在正式會談中提到台海。

也因為日美登高一呼，在接下來包括「七大工業國集團」（G7）峰會等重要國際場合，強調台海和平穩定的重要性成為潮流，二〇二三年在廣島舉行的G7峰會，更進一步強調台海安全「對國際社會的安全與繁榮不可或缺」。

二〇二四年石破茂當選自民黨總裁後，高市和挺台的安倍派勢力，淪為自民黨的非主流派，石破本人雖然與台灣關係良好，但黨內親中勢力抬頭，當年眾院大選時，自民黨提出的選舉公約中，關於「台灣海峽和平穩定重要性」的文字遭到刪除，也未見歡迎台灣申請加入TPP和支持台灣以觀察員身分參與世衛的文字，僅保守地聲明「將繼續推動與台灣之間各層次的實務合作」。

自民黨內台派勢力復活

去年高市當選自民黨總裁，自民黨內親台派勢力復活，而且受到重用。高市去年在國會答詢時提及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，要求她撤回發言，但高市在承受中國施加的各種壓力下，不但未撤回發言，而且在重要的選舉公約中重申台海安全重要性。

