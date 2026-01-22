為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：不會動武拿下格陵蘭

    2026/01/22 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普多次強調取得格陵蘭的決心，格陵蘭總理尼爾森廿日呼籲該島民眾，為可能的軍事入侵做好準備。歐盟領袖同日也矢言，會「堅定不移」回應華府在格陵蘭問題上的威脅。（法新社）

    美國總統川普多次強調取得格陵蘭的決心，格陵蘭總理尼爾森廿日呼籲該島民眾，為可能的軍事入侵做好準備。歐盟領袖同日也矢言，會「堅定不移」回應華府在格陵蘭問題上的威脅。（法新社）

    美國總統川普廿一日在達沃斯世界經濟論壇上發表了迄今最明確的排除動武聲明，表示「不會以武力手段取得格陵蘭」。他強調：「這大概是我做過最重要的聲明，因為人們以為我會動用武力。我不必、不想，也不會動用武力。」但他仍重申美國希望完整取得格陵蘭的主權與所有權，並解釋「因為你需要所有權才能防衛它，不能靠租借來防衛」。

    川普呼籲與歐洲盟友展開「立即談判」，商討美國可能收購格陵蘭的事宜，並主張只有美國能保護格陵蘭，由美國控制格陵蘭將增強北約的整體安全，而非構成威脅。

    格陵蘭總理尼爾森廿日呼籲該島民眾，為可能的軍事入侵做好準備。歐盟領袖同日也矢言，會「堅定不移」回應華府在格陵蘭問題上的威脅。

    防軍事入侵 格陵蘭發新版指南

    尼爾森表示，儘管軍事入侵「依然是一個不太可能的情境」，但「不能排除」，政府將成立由所有地方政府代表組成的任務小組，協助民眾準備因應日常生活受到的擾亂。格陵蘭政府也將發放新版指南，建議民眾家中儲存足供五天的糧食。他強調：「我們必須為所有可能性做好準備，格陵蘭是北大西洋公約組織的成員，如果情勢升高，也會對世界其他地方造成後果。」

    前英國國防部武官佛爾曼指出，這是正在分裂北美和歐洲的緊急狀況，俄羅斯必定在坐看好戲。不過，若川普真的拿下格陵蘭控制權，將使已大舉投資北極的俄羅斯的竊喜落空。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播