無關格陵蘭 美擬逐步退出北約運作

華盛頓郵報廿日報導，美國五角大廈打算縮減美國對北大西洋公約組織（NATO）的部分兵力結構以及一些諮詢小組的參與程度，為川普政府在縮減對歐洲國防的軍事投資上的最新之舉。官員宣稱該計畫無關目前美歐在格陵蘭問題上的齟齬，專家則說，北約組織將因此流失美軍專業知識與人才。

減少參與近30小組

根據多名不具名的知情人士，此一即將落實的變革影響約兩百名美國軍事人員，以及減少美國在近卅個北約組織下的小組的參與程度，包括訓練北約部隊因應各種作戰領域的「卓越中心」（Centers of Excellence）。兩位知情美國官員說，五角大廈並不打算一下子全撤，而是採行可能得耗時數年的「期滿不補」，即現職人員任滿後不再派人補缺。

知情官員說，美國將減少參與的北約小組，還包括職司北約能源安全與海軍作戰的小組。此外，五角大廈還將減少參與負責特殊作戰與情報的北約官方單位；但一名官員指出，美國在北約小組中的工作，會被轉移到其他單位，進而減少美國降低參與程度所造成的衝擊。

兩位美國官員說，此一變革已考量數月之久，其中一名官員還表示，此事與因川普堅持拿下丹麥海外屬地格陵蘭以致美歐關係緊張無關。川普為取得格陵蘭放話動武與祭出關稅戰，已招致歐洲各國領導人與美國國會議員譴責，擔心川普此舉恐對北約造成無法彌補的傷害。

五角大廈發言人未立即回應置評要求；北約發言人表示，調整美國兵力部署與人員配置並不罕見，北約與華府就美國整體兵力部署上有「密切接觸」。

北約將流失美軍專業

川普從首度執政起就對北約不滿，儘管北約成員國去夏同意應川普主張，將各國軍費從國內生產毛額（GDP）的二％調高到五％，川普仍執意與歐洲防禦漸行漸遠。打從去年初川普重新執政以來，華府一邊施壓北約盟國承擔更多歐洲集體防禦責任，一邊從歐洲撤軍，包括去年突然從羅馬尼亞撤走一個旅的兵力，及大砍對與俄羅斯接壤的波羅的海三國的安全援助。

儘管最後撤離的美軍人數僅佔駐歐美軍部隊的一小部分，但部分現任與前任美國官員表示，美軍撤離而減少的寶貴的美軍專業知識，恐對北約造成巨大衝擊。前朝拜登政府的五角大廈官員史波蘭薩說，美國有許多作戰經驗，美國的一些人員也對北約的各個中心有所貢獻，「美國人員一撤，人才就會流失」。

