川普回任1年 狂秀365成就

記者會細數政績 包括拉到台積電等大投資

美國總統川普在他重返白宮二度執政滿一週年的廿日現身白宮新聞簡報會，回顧他在過去三六五天的各種豐功偉業，包括為美國拉到台積電等大企業赴美投資，宣稱就連上帝也會為他的成就感到驕傲；但川普也不忘抱怨自己未獲應有肯定、再次辱罵政敵，以及繼續散播包括他在二〇二〇年美國總統大選中並未敗選等的各種謬論。

獨白近100分鐘 宣稱上帝會為他驕傲

川普在接受記者提問前先獨白近一百分鐘，在媒體面前揮舞著一個臚列他自去年一月廿日以來所達成的三六五項成就的檔案夾，宣稱「上帝會對我所做的工作感到驕傲」。但川普在這場執政一週年成果展的一開始，卻是秀出多張據稱是在明尼蘇達州被移民官員逮捕的人的照片，除了證明他落實打擊非法移民的競選承諾，也不排除有回嗆刻正與移民當局對峙的明州之意。明州明尼阿波利斯市日前有民眾遭移民官員擊斃，引發當地眾怒與街頭抗議。

此外，從經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議降低美國商品出口障礙、企業承諾擴大對美投資、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜羅，到空襲伊朗核設施，川普在記者會上細數他在過去一年的政績，還點名包括蘋果、輝達、台積電、日本軟銀、美光等多家美國國內外大企業已承諾擴大投資，及回鍋白宮後發動的關稅戰，有助於強化美國國安與增加稅收。

抱怨未能獲得更多肯定 怪罪假新聞

儘管民調支持率不佳，川普自認表現優異，召開這場記者會的原因之一，就是他上台一年來把原本一團糟的美國變好，宣稱美國是當今世上最火熱的國家；川普也抱怨未能獲得更多肯定，認為原因可能是他的公關人員做得不好，沒能把他的豐功偉業傳達出去，以及怪罪「假新聞」。

川普也重提若干早就被駁斥的謬論，像是他在二〇二〇年大選中並未落敗而是被「搞掉的」，以及他促成處方藥價下降六〇〇％（這在數學上是不可能的），以及美國吸引十八兆美元的外國投資。外交事務方面，川普表示有意就委內瑞拉的未來與該國反對派領袖馬查多合作、大讚馬查多把諾貝爾和平獎獎章送給他，以及再次抱怨挪威諾貝爾委員會。

川普演說中一度問記者是否會覺得無聊；該記者會與其說是川普回顧過去一年的勝利繞場，不如說是他再次發表勝選演說。國會參議院少數黨民主黨領袖舒默痛批，川普「只會愈來愈瘋狂與不受歡迎」。

