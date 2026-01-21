南韓軍務員洩密中國 判20年罰逾2千萬

南韓一名51歲前軍務員被控向中國情報人員提供機密情報，被判20年徒刑、罰金10億韓元，並追繳犯罪所得1.6205億韓元。（示意圖，歐新社檔案照）

南韓媒體廿日引述司法界消息報導，大法院（最高法院）上月對五十一歲的軍務員千某涉嫌《軍刑法》一般利敵罪案件，做出終審判決，維持原判。據此，千某被判處有期徒刑廿年、罰金十億韓元（約二一三八萬台幣）、追繳一﹒六二〇五億韓元（約三四七萬台幣）定讞。

綜合「韓聯社」與「朝鮮日報」報導，任職南韓國軍情報司令部的千某，涉嫌在二〇一七年四月訪問中國時，被疑似隸屬中國情報機構的Ｂ某策反，二〇一九二年起多次向其洩露大量軍事機密。

洩漏情報人員名單

報導指出，二〇二二年六月至二四年，擔任情報司工作組長的千某，向中國情報機關洩露十二份文件、十八條語音資訊，總計卅份情報，包括「黑色要員」（執行秘密任務的地下工作人員或間諜）名單、情報司組織編制、作戰計畫等，並據此向中方特務先後四十次索取錢財，金額達四億韓元，透過人頭帳戶實際收取一﹒六二〇五億韓元。

南韓一審法院判處千某廿年有期徒刑、罰金十二億韓元、追繳犯罪所得一﹒六二〇五億韓元。二審判處廿年徒刑、罰金十億韓元並追繳犯罪所得。千某不服判決，提起上訴。

原審法官指出，被告長期在情報司任職，充分知曉情報官個人資訊外洩，將對其生命安全構成重大威脅，此舉無異於出賣同僚生命。即使資訊遭到洩露的特務人員平安返回南韓，身份一旦暴露就難以保證其狀態絕對安全，「無論如何申辯本案罪行都不可能正當化，被告難逃嚴懲。」

千某則主張，二〇一七年四月係遭Ｂ某「綁架」，對方威脅若不按其要求行事，便會傷害家人，才不得已為之。但法官認為，除被告陳述外並無其他證據顯示其言為真，千某在犯罪過程中反而向Ｂ某索討一定金額，難以認定係迫於威脅做出的行為。

大法院表示，難以認定原審判決內容存在嚴重不當，故駁回千某上訴。

