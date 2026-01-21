以租代買？ 格陵蘭不適用「協定」模式

美國與太平洋島國帛琉簽署「自由聯合協定」，為該國提供經濟援助，後者則將國防與軍事基地交給美國使用。圖為美國在帛琉部署的超視距雷達系統。（路透檔案照）

格陵蘭人也無意成為美國人

美國過去四十年透過「自由聯合協定」（COFA）與太平洋島國密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉結盟，華府為這三個島國提供經濟援助，三國則將國防與軍事基地交給美國使用。華爾街日報指出，COFA被視為或可套用到美國總統川普勢在必得的丹麥自治領土格陵蘭上，但問題在於格陵蘭領導階層無意「棄丹投美」，當地民調也一面倒反對成為美國的一部分。

報導指出，與美國簽署COFA協定的密、馬、帛三國接受美國經援，還能參與某些聯邦計畫，其公民可在美國居住、工作與加入美軍；做為回報，這三國將國防交給華府。

COFA協助提升三國的經濟，也為美國保留使用這三國軍事基地的專屬權，例如正在帛琉部署雷達系統、在馬紹爾群島設有飛彈靶場，以及升級密克羅尼西亞的基礎建設等。

美國國會數據顯示，截至二〇二三會計年度，美國已對三國提供超過六十億美元（約一八九八億台幣）援助，估計未來廿年還將再提供七十一億美元。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」太平洋島國研究計畫主任、前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）說，整體而言，日前已續約的COFA對三國與美國而言，算是雙贏局面。

格陵蘭有丹麥負責經援與國防

然而，也有專家指出，就簽署COFA協定的政治背景而言，格陵蘭與三島國並不相同：這些太平洋島國在二次世界大戰後就交由美國託管，後來經公投決定與美國簽署COFA協定，但格陵蘭自始至終都有宗主國丹麥負責提供經援與國防，美國在格陵蘭也已經設有軍事基地。

美國前駐密克羅尼西亞大使萊利（Robert Riley）指出，美國與格陵蘭簽署COFA協定在理論上當然可行，但在現實世界中根本行不通，因為格陵蘭已有關係密切的丹麥，美國何必插花？遑論美丹兩國還是盟友，「我認為這根本沒道理」。

此外，COFA也有如雙面刃，因為向美國靠攏意味著更容易淪為北京的認知作戰目標，進一步加劇美中或美俄之間的戰略競爭，對格陵蘭而言並不利。此外，川普為拿下格陵蘭動輒揚言動武，也有礙格陵蘭與華府簽署COFA協定。美國喬治城大學澳紐太平洋研究中心主任泰德威爾（Alan Tidwell）認為，談判重點應置於格陵蘭獨立，讓格島自行決定是要與美國還是其他國家簽署COFA協定。

