    首頁 > 國際

    關稅威脅重來 歐洲將大舉投資格陵蘭

    2026/01/21 05:30 編譯林家宇、張沛元／綜合報導
    英國將查哥斯群島移交給模里西斯，由於狄耶戈加西亞島上有美軍基地，美國總統川普痛批倫敦此舉「愚蠢至極」，只會造福中國與俄羅斯。（美聯社檔案照）

    美國總統川普廿日再次揚言，拿下丹麥自治領地格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取，並於社群平台上傳在格陵蘭插上美國國旗的人工智慧（AI）生成圖，表達勢在必得的決心。歐盟執委會主席馮德萊恩則強調，川普政府去年與歐盟達成美歐關稅協議後，承諾不再加徵關稅，卻因格陵蘭而反悔，歐盟將大舉投資格陵蘭，對美方做出「堅決、團結且對等」的回應。

    馮德萊恩：美去年允不再加徵

    川普還批評英國將前海外領地查哥斯群島（Chagos Archipelago）移交給模里西斯，具有戰略意義的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）也主權旁落，乃「十足的軟弱行為」、「愚蠢至極」，只會造福中國與俄羅斯，藉此強調美國拿下格陵蘭的必要性。倫敦當局則反駁，此舉並未危及英國國家安全。

    川普與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通話後，在「真實社群」發文寫道：「格陵蘭對國家及世界安全至關重要。這點不容回頭，大家都同意！」川普還上傳多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統范斯與國務卿魯比歐，作勢在格陵蘭插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自二〇二六年起成為美國領土」。

    川普十九日啟程前往瑞士參加WEF論壇時表示，他認為歐洲領袖不會對美國收購格陵蘭的計畫過度反彈，因為「他們無法保護格陵蘭」，他已同意在達沃斯就美國接管格陵蘭一事與「各方」舉行會議。

    由於歐洲不支持美國取得格陵蘭，川普揚言將從二月起對歐洲八國加徵十％關稅，六月起增至廿五％，引發歐盟成員國同仇敵愾。

    同場出席的美國財政部長貝森特則試圖淡化美歐衝突，主張雙邊關係仍強而有力，「我們的關係從未如此緊密」，敦促盟友「深呼吸」緩和情緒，讓當前的緊張態勢順勢發展。

    英放棄戰略性島嶼 川普批愚蠢

    針對川普怒嗆英國放棄狄耶戈加西亞島簡直「愚蠢至極」，英國首相施凱爾的首席秘書瓊斯告訴英國廣播公司（BBC），英國不必為此感到尷尬或丟臉；由於島上有美軍基地，英國在與模里西斯簽署協議前，曾提供美方否決機會，但川普去年二月在白宮會晤施凱爾時說，美國與英國立場一致，美國國務卿魯比歐在英模簽署協議後，也發表聲明表示歡迎。

