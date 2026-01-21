為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐洲冷對和平理事會 川普拿法國紅酒開鍘

    2026/01/21 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    在傳出法國總統馬克宏（左）婉拒參與美國主導的「和平理事會」後，美國總統川普（右）直言「沒有人需要他」，並揚言對法國葡萄酒和香檳增課200％關稅。（路透檔案照）

    在傳出法國總統馬克宏（左）婉拒參與美國主導的「和平理事會」後，美國總統川普（右）直言「沒有人需要他」，並揚言對法國葡萄酒和香檳增課200％關稅。（路透檔案照）

    放話課稅200％ 批沒人需要馬克宏

    美國總統川普因格陵蘭主權與歐洲盟友意見嚴重分歧，加上美方提出加薩走廊戰後治理與重建的「和平理事會」（Board of Peace）構想，未能獲得歐洲國家熱烈響應，進一步擴大雙方嫌隙。在傳出法國總統馬克宏婉拒參與和平理事會後，川普直言「沒有人需要他」，並揚言對法國葡萄酒和香檳增課二〇〇％關稅，引發法國政壇和產業界譁然。

    「彭博」引述歐洲官員報導，基於匯聚國際力量重建加薩而創設的和平理事會，被川普擴大定位為解決其他區域衝突、處理國際事務的平台。理事會章程也確實未將加薩重建視為唯一目標，而是一個「尋求推動穩定，恢復可靠及合法治理，並在受到衝突威脅、影響的區域取得長久和平的組織」。章程主張，新理事會應具備「不被一再失敗的方法和機構所侷限的勇氣」，展現川普政府對聯合國及其他主要國際組織的輕蔑，有另立門戶與聯合國分庭抗禮的意味。

    川普另立門戶與聯合國分庭抗禮

    根據章程草案，和平理事會由川普擔任創始主席，並握有對會員國去留的生殺大權，以及任命下一任主席的權力。另規定成員國任期不超過三年，但只要首年挹注十億美元（約三一六億台幣）現金，即可取得永久會籍。理事會成員各有一票，採多數決，但所有決定仍須經主席批准。知情人士透露，川普希望在廿二日瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）中簽署理事會完整章程。

    報導指出，馬克宏認為理事會章程超出重建加薩範疇，擔憂可能削弱聯合國職能和權責。而在得知馬克宏可能拒絕和平理事會邀請後，川普表示，「沒有人需要他，因為他很快就會卸任」，「我會對他的酒和香檳課徵二〇〇％關稅，這樣他就會加入」。

    川普還在自家社群平台「真實社群」曝光馬克宏發送的私人訊息截圖。馬克宏寫道：「我們在敘利亞事務上完全一致」，「我們能在伊朗問題上有所成果」，但「我不明白你對格陵蘭的作法」，並提議在結束達沃斯行程後，由他安排廿二日在巴黎召開「七大工業國集團」（G7）會議，並邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞和俄羅斯場邊討論。

    中、俄、白俄也受邀 法加拒絕邀請

    除了法國、英國、德國、瑞典、荷蘭和加拿大等美國傳統盟友外，俄羅斯、白俄羅斯和中國也在受邀之列。法國外交部長巴霍十九日表明，和平理事會章程與法國的聯合國安理會常任理事國身分，以及其對國際的承諾難以相容，法方在現階段無法接受邀請。加拿大政府則表示，不會為了理事會的席位支付十億美元。

    美國總統川普（右）證實，已邀請俄羅斯總統普廷（左）加入和平理事會。中國外交部也證實收到邀請。（法新社檔案照）

    美國總統川普（右）證實，已邀請俄羅斯總統普廷（左）加入和平理事會。中國外交部也證實收到邀請。（法新社檔案照）

