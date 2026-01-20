談格陵蘭 回覆挪威總理／川普:沒得和平獎 沒義務專注和平

美國總統川普（右）向挪威總理斯托爾（左）表示，他之所以威脅武力奪取格陵蘭，是因為他未能獲得諾貝爾和平獎，這讓他沒有義務「完全專注於和平」，而是可以思考什麼對美國有利。（法新社檔案照）

美國總統川普控制格陵蘭島的意念極為強烈，在回覆挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）的簡訊中更透露，他之所以威脅武力奪取格陵蘭，是因為他未能獲得諾貝爾和平獎，這讓他沒有義務「完全專注於和平」，而是可以思考什麼對美國有利。這段話顯示，川普將對格陵蘭的渴望與未獲得和平獎聯繫起來。

「美國公共電視網」（PBS）率先披露川普傳給斯托爾的簡訊內容，「鑑於貴國決定不授予我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務完全專注於和平，現在我可以考慮什麼對美國有利」。川普也重申，自己曾阻止八場以上的戰爭，和平仍是其首要任務，但再次強調丹麥不應擁有格陵蘭，「沒有任何書面文件，只有幾百年前有一艘船​​在那裡登陸，但我們也有船在那裡登陸過」。

川普最後表明，丹麥無法保護格陵蘭免受中國或俄羅斯侵犯，「除非我們完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全」。川普還說，自北大西洋公約組織（NATO）成立以來，美國為北約做出的貢獻比任何人都多，現在輪到北約為美國做點事情。

斯托爾辦公室十九日證實，總理先前曾傳簡訊抗議美方對挪威等八個向格陵蘭增兵參與演習的歐洲國家加徵關稅，並收到川普前述回覆。斯托爾辦公室也順勢澄清，諾貝爾和平獎並非由挪威政府頒發，「我已向包括川普總統在內的所有人明確解釋過，眾所周知，諾貝爾獎是由一個獨立的諾貝爾委員會所頒發」。

據了解，斯托爾給川普的簡訊代表他和芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb），目的是請求緩和美歐言辭交鋒。據了解，川普的回覆簡訊被轉發給多個歐洲國家駐美國大使館。

一名挪威外交官透露，二〇一〇年諾貝爾和平獎授予中國異議人士劉曉波時，挪威政府耗費極大力氣才說服北京，這不是由挪威政府頒發，但北京還是對挪威實施經濟制裁。現在，挪威又面臨說服川普的相同難題。

川普念茲在茲的諾貝爾和平獎，去年被授予委內瑞拉反對派領袖馬查多（Corina Machado）。馬查多十五日前往白宮時，將獎章贈給川普，以表彰他對委內瑞拉自由的「獨特貢獻」，但挪威諾貝爾委員會已表示，該獎項不可轉讓、共享或撤銷。

