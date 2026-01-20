川普重申︰美應接管格陵蘭 歐盟傾向先談判

美國總統川普重申，丹麥在應對俄 羅斯威脅上無能為力，應由美國接 管格陵蘭。圖為丹麥士兵在格陵蘭 進行射擊練習。 （法新社）

美國總統川普十八日重申，丹麥在應對俄羅斯威脅上無能為力，應由美國接管格陵蘭。歐盟八國猛烈抨擊川普祭出關稅施壓，稱此舉破壞跨大西洋關係，恐將導致危險的惡性循環。不過，歐盟目前傾向保留報復手段，先與川普談判，並視十九日登場的瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）為重要溝通機會。

川普在自家社群平台「真實社群」發文道，「廿年來，北大西洋公約組織（NATO）一直告訴丹麥，『你們必須消除俄國對格陵蘭的威脅』。遺憾的是，丹麥對此無能為力。現在時機成熟，這個目標一定會達成！！！」，暗示美國才有能力保護格陵蘭。川普一再強調，隨著中俄勢力逐步擴張，格陵蘭對美國的國家安全利益至關重要，美國「非擁有格陵蘭不可」。

丹麥和其他歐洲官員反駁道，格陵蘭已受到北約集體防禦條款保障，丹麥和格陵蘭當局也反覆強調，格陵蘭是非賣品，大多數格陵蘭人也不想成為美國一部分。

「美聯社」指出，川普對近期向格陵蘭增兵的歐盟八國祭出新一輪關稅威脅後，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭十八日發表措辭異常強硬的聯合聲明，稱派往格陵蘭執行「北極耐力」（Arctic Endurance）演習的部隊，「對任何人都不構成威脅」，川普的舉動破壞跨大西洋關係，並可能導致危險的惡性循環。

這是川普重返白宮一年以來，歐洲盟友對他發出的最強烈譴責。歐洲此前多半選擇以外交手段和奉承來應對川普，最新聲明及向格陵蘭派兵，似乎顯示歐洲正在背離原先的策略。

「紐約時報」指出，歐盟廿七國大使十八日會商此事，初步確立談判優先立場，同時承諾若格陵蘭人民不願意，歐盟將盡力保護當地不被收購或接管。然而，若華府擴大施壓，歐洲的反擊措施之一是讓總額達九三〇億歐元的報復性關稅清單在二月生效，甚至動用旨在對抗經濟脅迫的殺手鐧「反脅迫工具」（ACI）。

歐洲擬以930億歐元報復性關稅反擊

二〇二三年生效後從未動用過的ACI機制，可限制美國企業進入歐洲單一市場，包括對在歐洲市場有大量業務的美國科技巨頭，或其他服務供應商設限，限制參與公共標案、限制投資或銀行業務等領域准入等。

除ACI機制外，華爾街日報指出，歐盟反制策略還包括削減與美國的軍事合作，限制甚至終止美國在歐洲境內的軍事基地運作，包括駐守超過一‧二萬名美軍的德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base），但歐洲仍大幅仰賴美國軍事支持，此舉可能導致川普撤離駐歐美軍，因此屬於極端選項。

