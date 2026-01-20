連4年負成長 中國2025生育率創新低

中國的生育率從2024年每千人出生數6.39，2025年減至5.63，創下1949年中華人民共和國成立以來最低紀錄，也使得全國人口數連續4年負成長，顯示北京推出的一系列催生政策成效不彰。（法新社檔案照）

北京催生無效 面臨勞動力縮減、高齡化兩大危機

中國國家統計局十九日公布二〇二五年人口結構數據，備受關注的生育率從二〇二四年每千人出生數六．三九，下滑至五．六三，創下一九四九年中華人民共和國成立以來最低紀錄，也使得全國人口數連續四年負成長，顯示北京推出的一系列催生政策成效不彰，中國正面臨出生人口遠低於死亡人口的「生不如死」困境。

據統計，去年是中國自二〇二〇年後新生兒人數減少最多的一年，較前年少約一六〇萬，總新生兒約七九〇萬；總人口下降三四〇萬，為十四．〇五億，是一九六〇年代年毛澤東時期大飢荒後最劇烈降幅。

中國當前面臨勞動人口縮減和人口老化兩大危機，成為經濟發展的最大隱憂，資金匱乏的退休金體系所承受的壓力隨之增加。針對人口結構問題，中國國家主席習近平二〇二四年拋出「人口安全納入總體國家安全範疇」及「人口高質量發展」等主張。

為改善急遽下滑的生育率，北京祭出的措施包括增加陪產、育嬰假；二〇二五年起出生的新生兒每人每年補助三六〇〇人民幣（約一．六萬台幣）直到三歲；修法調整結婚註冊流程；啟動免費公共學前教育計畫，並對事後避孕藥、保險套等避孕用品增課十三％增值稅。

獨立人口統計學家何亞福向「彭博」指出，中國政府推出的生育補助效益，遠不足以使生育率有感提升。生育率下降的原因，則在於年輕人結婚意願不高，以及生育年齡女性人口下降，過去五年減少一六〇〇萬人。

生育年齡女性族群縮減歸咎始於一九八〇年代的一胎化政策。該政策引發強制墮胎、絕育、暴力執法及醫療疏失等弊端，加上重男輕女觀念，導致大量女嬰被棄養或夭折。中國官方分別在二〇一五年實施二胎，二一年實施三胎政策。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，教育程度提升、婚姻觀念改變、高速都市化和育兒經濟負擔加重等因素，造成近年東亞國家生育率低靡。中國年輕人苦於求職、女性對育兒負擔不均等的思維，也削弱了組成、擴大家庭的意願。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校人口統計專家易富賢表示，由於兒童屬於「超級消費者」，在出生率如此低靡的情況下，中國內需市場可能持續疲軟，使得中國經濟對出口依賴性增加。

另一方面，去年中國六十歲以上人口達三．二三億，約佔總人口的廿三％，較前年增加一％。據聯合國估計，若按此趨勢發展，二一〇〇年中國人口將有半數超過六十歲，不僅對中國經濟，也會對與美國的軍事競爭產生重大後果。

