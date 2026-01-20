解散理由︰反制中國環台軍演、經濟脅迫 須強力支持

日本首相高市早苗表示，23日將解散國會，並於27日公告改選、2月8日投開票。 （路透）

日本首相高市早苗十九日說明她解散國會的理由，指出當前局勢正變得愈發嚴峻，中國軍隊在台灣周邊舉行演習，而且試圖以經濟脅迫施壓他國屈服、接受其主張。她強調，沒有國民的支持，無法展開強而有力的外交安保政策。

眾院改選 是對中路線的對決

高市去年在國會答詢時提到「台灣有事可能構成日本存亡危機」，觸動中國敏感神經，接連採取經濟施壓予以報復。高市並未依從中國要求撤回發言，但也未正面迎戰，僅強調日本政府立場未變。

這次眾院改選，由於親中色彩的公明黨和立憲民主黨聯手組成新黨，因此也被視為是一次對中路線的對決。

高市在記者會上提到解散國會的理由，其中包括日本外交安保政策的重大改革，並以中國在台灣周邊舉行軍事演習，以及以掌控全球高度依賴且廣泛用於民生用途的供應鏈上游關鍵物資為手段，試圖以經濟脅迫方式迫使他國屈服、接受其主張的動向為例。

高市表示，未來將以日美同盟為核心，進一步強化與日美韓、日美菲、日美澳、日義、日英、日歐，以及「全球南方」國家的合作聯繫。同時，也將全面強化安全保障政策，「安全保障三文件」的修訂已是迫在眉睫，且不能只是延續既有討論，必須進行徹底而根本性的改革。

高市強調，「沒有守護自己國家的決心，就不會有人出手相助」。為了守護日本的和平與獨立，以及國民的生命安全，日本政府將邁向一套務實而堅韌的安全保障政策。高市在記者會上被問到，如果在這次選舉中，執政黨取得過半數席次，將會對高市政權的對中政策帶來何種影響？高市表示，自她就任首相以來，對日中關係秉持的立場並未改變，亦即在戰略互惠關係的架構下，全面推動與中國建立建設性且穩定的關係。她不會預測選舉結果，但日本的基本立場是一方面與中方持續保持溝通，一方面從國家利益角度出發，冷靜而適切地應對今後的各種情勢。

