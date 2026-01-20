高市早苗 賭上首相寶座 解散國會2/8閃電大選

日本首相高市早苗表示，23日將解散國會，並於27日公告改選、2月8日投開票。 （路透）

日本首相高市早苗十九日傍晚召開記者會，正式表態將於廿三日眾議院開議當天解散國會。為避免影響下年度政府總預算案的審查，她希望眾院改選在本月廿七日公告、二月八日投開票。高市將這次眾院大選定位為「靠自己開創未來的選舉」，目標是「執政黨取得過半席次」，並強調將以首相職位做為賭注。

「靠自己開創未來的選舉」

高市在去年十月廿一日就任首相後，雖然內閣支持率一直維持高檔，但自民黨在國會眾參兩院的議席未能過半，政策的推動受制於在野黨。公明黨退出執政聯盟後，與日本維新會的搭檔，在眾院也僅剛好過半，眾院預算委員會等重要委員的主席，仍掌握在立憲民主黨手中。由於國會開議後將審查下年度政府總預算案，高市為求穩定執政，毅然決定拔出首相「傳家寶刀」，在開議當天解散國會。

開議解散的消息在本月九日由讀賣新聞披露後，引發日本政壇的騷動。由於上週有南韓總統李在明和義大利總理梅洛尼來訪，高市直到十九日才召開記者會說明理由。

高市表示，上一次眾院選舉，是以自民黨與公明黨的聯合執政為前提，請求國民的審判，如今聯合政權的架構已經改變。她表示，自從上任首相那天起，她始終掛念著「高市內閣尚未接受政權選擇選舉的洗禮」。因此，她選擇正面詢問民意，「高市早苗是否適合擔任內閣總理大臣？」

高市強調，「徹底完成改革，就必須有政治的穩定」，讓日本列島變得更強大、更富裕，現在不動手已經來不及了。她已開始或準備推動全新的經濟與財政政策，以及攸關國家根本的外交安保等重要政策的重大轉向。

對於公明黨與立憲民主黨針對這次眾院改選，聯手成立新黨「中道改革連合」，高市表示，希望由國民直接做出判斷，是否願意把國家經營託付給她，或是交給野田佳彥首相、齊藤鐵夫首相（兩人為中道改革連合共同黨魁）。

目標是執政黨取得過半席次

高市表示，這次選舉的目標是執政黨取得過半席次，並強調將以首相職位做為賭注。事實上，朝日新聞十八日公布的最新民調顯示，高市內閣支持率平穩地維持在高水準的六十七％，而且有六十九％的受訪者認為，「中道改革連合」無法形成對抗高市政權的勢力。

高市還感性地提到前首相安倍晉三說過的話，「困難本在預料之中，也早有覺悟。然而，未來並不是由他人賦予的，而是要由我們親手開創。」高市強調，不敢挑戰的國家，是沒有未來的，只懂得守成的政治，無法孕育希望；充滿希望的未來，不會因為等待就自己到來，也不是靠某個人替我們打造的。因此，她將這次選舉命名為「靠自己開創未來的選舉」。

