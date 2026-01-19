俄國混合戰 「間諜修女」滲透瑞典教會

英國媒體披露，俄羅斯東正教會長期試圖影響瑞典教會，甚至針對軍事要塞進行滲透，部分修女並非單純的神職人員，而是與俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）關係密切的「間諜修女」。（歐新社檔案照）

去年耶誕節期間，一群身披白色頭巾、手持十字架的聖伊莉莎白修道院（St Elisabeth Convent）修女，出現在瑞典富裕城市泰比（Täby）的教堂。她們神情和善地設攤兜售手工藝品，但這幅看似「天使下凡」的溫馨畫面，背後卻隱藏著俄羅斯的宣傳戰與滲透策略。

「Z修女」挺俄侵烏 與俄情報局關係密切

英國「電訊報」十八日報導，瑞典教會隨後發布緊急通告，指出這群修女並非單純的神職人員，而是來自白俄羅斯一所與俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）關係密切的修道院。該院精神領袖列梅紹諾克（Andrey Lemeshonok）曾公開將修女形容為「戰鬥單位」，她們因偏好與支持侵略烏克蘭的「Z」符號拍照，被稱為「Z修女」，曾被目擊身穿防彈背心，在烏克蘭的俄軍佔領區鼓舞部隊士氣。

泰比教區主任牧師歐傑摩（Michael Öjermo）坦言，過去曾多次邀請該修道院設攤，直到瑞典媒體以「親普廷間諜修女」為題大肆報導，他才意識到問題嚴重性。雖然他辯稱信徒購買小飾品的金額微不足道，不可能資助戰爭，但也坦承俄國正利用瑞典的包容性進行「大外宣」，企圖營造北大西洋公約組織（NATO）成員國民眾支持莫斯科的假象。

報導指出，這類滲透並非個案。瑞典教會危機處理部主任史密斯（Kristina Smith）指出，俄羅斯東正教會長期試圖影響瑞典教會，甚至針對軍事要塞進行滲透。在距離首都斯德哥爾摩約六十英里的韋斯特羅斯（Västerås），外觀華麗的「喀山聖母東正教會」赫然立於一座重要備援機場旁僅三百公尺處。該機場跑道為全瑞典最長，一旦爆發衝突將是關鍵軍事據點。

儘管俄國大使館對這類間諜指控嗤之以鼻，但該教會周邊圍籬高聳、監視器密布，並設有警衛犬，戒備森嚴，與一般教堂大相徑庭。瑞典情報機構指出，此處極可能是俄軍監視機場動態的據點。韋斯特羅斯市議會坦承，當初批准設置該教會為「嚴重錯誤」，正尋求法律途徑收回土地。

這起「間諜修女」風波重創瑞典引以為傲的社會互信，過去兩百年未曾經歷戰火的瑞典，如今已淪為俄羅斯混合戰的攻擊目標。目前，許多瑞典教堂已在門口擺放烏克蘭國旗以表明立場，並嚴禁將設施租借給具安全疑慮的俄國神職人員。報導指出，這場由修女、小飾品與洋蔥型圓頂交織而成的角力，顯示在當代地緣政治衝突中，最無害的外表往往是偽裝最成功的武器。

