中國擴大西沙造陸 激化南海緊張

「新聞週刊」（Newsweek）根據最新衛星影像披露，中國自去年十月起，已在具有主權爭議的西沙群島「羚羊礁」（Antelope Reef，越南稱海參岩），啟動大規模填海造陸與設施擴建，旨在將該島礁改造成具備軍事後勤與部署能力的永久性前哨基地，恐進一步激化南海緊張局勢。

要將羚羊礁改造成「永久性前哨基地」

羚羊礁周邊資源豐富，目前雖由中國實質佔領，但台灣與越南均聲稱擁有其主權。歐洲太空總署（ESA）衛星「哨兵二號」（Sentinel-2）的影像顯示，自去年十月中旬起，羚羊礁便開始頻繁進行疏浚作業，現有的哨所與港口兩側也出現明顯的填海痕跡。

地理空間情報網「情報實驗室」（The Intel Lab）研究員席孟（Damien Symon），在社群平台X分享的連續畫面比對，明顯可見島礁設施增加。國防情報機構「詹氏公司」（Janes）十五日指出，比對去年十一月與今年一月的影像，證明羚羊礁景觀發生顯著變化：原本維持原貌的珊瑚礁，如今已出現清晰的運輸通道，以及關鍵的「滾裝船」（RO/RO）泊位。

軍事分析家指出，滾裝船泊位的建設具有高度戰略意圖，代表北京正為重型設備、車輛及機械的運輸與登陸預做準備。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）所屬「亞洲海事透明倡議」（AMTI）進一步查核發現，中國正加速整個南海的軍事升級，包括在南沙群島部署新型天線陣列與移動電子戰系統。

這些升級工程的核心目標，是為了讓中國在南海擁有無人能及的情報、監視與偵察（ISR）範圍，不僅能協助中國海警與海軍在和平時期的行動，更確保北京在爆發衝突時，有能力阻止其他國家使用電磁頻譜，達成「區域拒止」的目的。

中國自二〇一三年起便以前所未有的規模，在西沙與南沙群島分別建造廿座及七座前哨基地，不僅加劇地緣政治風險，也對當地的海洋生態系統造成不可逆的重大破壞。

