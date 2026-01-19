示威數千死 伊朗最高領袖認了

伊朗最高領袖哈米尼（右）坦承抗議活動造成數千人死亡，並控美國總統川普（左）煽動叛亂。川普則反指哈米尼「有病」，直言德黑蘭應該另立新領袖。（法新社檔案照）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）十七日首次公開承認，去年底爆發的反政府抗議活動引發血腥鎮壓，造成數千人死亡，並指控美國總統川普是煽動叛亂的「罪犯」。川普則反指哈米尼「有病」，並直言德黑蘭應該另立新領袖，取代哈米尼。

川普嗆哈米尼有病 要伊朗換新領袖

一名伊朗地區官員十八日則向路透表示，伊朗各地的抗議活動已有至少五千人喪生，其中包括約五百名安全人員，指控「恐怖分子與武裝暴徒」在「以色列與海外武裝團體」的煽動和支持下，殺害「無辜的伊朗人民」。而最激烈的衝突與最高的死亡人數，出現在伊朗西北部的庫德族地區。

「美聯社」報導，哈米尼在官方電視台發表談話指出，近月來抗議活動已造成數千人死亡，這場暴動中，川普發表談話鼓動示威者持續抗爭，「我們認為美國總統是罪犯，因為他造成傷亡和損失，也因為他對伊朗民族的指控」。哈米尼形容伊朗抗爭民眾是美國的「馬前卒」，指控他們破壞清真寺和教育中心，是「他們傷害人民，殺害數千人」。

哈米尼還說，「暴徒」持有國外進口的實彈，但未表明是哪國，「我們不準備發動戰爭，我們也不會讓國家走向戰爭，但我們不會釋放國內罪犯，更何況還有比國內罪犯更惡劣的國際罪犯，我們也不會放過他們」。

川普同日在網媒「政客」（Politico）專訪中，呼籲結束哈米尼卅七年統治，「這個人（哈米尼）有病，他應該好好治理國家，別再殺人。由於他領導不力，他的國家是世界上最不宜居住的地方」。川普強調，「是時候了，伊朗應該找一位新領袖」。就在一天前，川普還發表緩和言論，聲稱伊朗取消對八百多人的絞刑，他對此表示感謝，似乎暗示他可能考慮放棄對伊朗的軍事打擊。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，德黑蘭當局對示威的鎮壓已造成至少三三〇八人死亡，超過伊朗數十年來其他抗議或動亂死亡數，另有逾兩萬四千人被捕。HRANA依靠一個由伊朗境內活動人士組成的網絡掌握示威狀況，多年來對於示威死亡人數的統計一直準確無誤。

據了解，伊朗首都德黑蘭已連續數日未出現抗議活動跡象，國家媒體也未報導任何新的動亂，當地生活已恢復正常。在抗議期間，當局自一月八日起封鎖所有網路存取，但部分地區十七日短暫恢復簡訊和有限的網路服務，還有人可透過虛擬私人網路（VPN）有限地使用國際網路服務，目前尚不清楚恢復通訊背後的原因。

