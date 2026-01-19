歐洲議會反制 拿美歐貿易協議開刀

歐洲議會最大政治團體「歐洲人民黨」（EPP）主席韋柏（歐新社）

針對美國總統川普揚言，將對聲援丹麥自治領土格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，歐洲議會議員準備抵制歐盟與美國之間的貿易協議。

彭博報導，歐洲議會最大政治團體「歐洲人民黨」（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）十七日表示，與美國達成協議已不再可能。他在社群媒體發文指出：「歐洲人民黨支持歐盟—美國貿易協議，但鑑於川普針對格陵蘭的威脅，在現階段不可能批准該協議。」

韋柏強調，歐盟同意調降美國產品關稅的安排，「必須暫停」。

這項歐盟—美國貿易協議是歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）去年夏天與川普敲定的，目前已部分實施，但仍需獲得歐洲議會同意。若歐洲人民黨議員與左派政治團體聯手，極可能取得足夠票數，延後或阻止批准程序。

這項貿易協議規定，美國對大多數歐盟商品課徵十五％關稅，做為交換，歐盟承諾取消對美國工業產品及部分農產品的關稅。負責歐盟貿易談判的馮德萊恩是在希望避免與川普爆發全面貿易戰的情況下，促成這項協議。

報導指出，歐盟一個聲勢不小的議員派系抨擊這項協議，認為條件過度偏向美國。自從美國在去年七月達成協議，又將五十％的鋼鋁關稅擴及數百項歐盟產品後，相關不滿情緒進一步升高。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月批評歐盟未落實協議的部分內容，尤其是在科技公司監管方面。

川普十七日宣布，自二月一日起，將對英國、法國、德國等力挺格陵蘭「非賣品」的歐洲國家商品課徵十％關稅，除非且直到「達成全面且完全購買格陵蘭的協議」，否則關稅將提高至廿五％。

這項宣示隨即引發歐洲領袖反彈，各國正研議後續對策。馮德萊恩聲明表示，這項疊加關稅將破壞跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則直言川普的威脅「不可接受」。

歐議會籲歐盟啟動「反脅迫工具」

在川普祭出關稅威脅後，美歐貿易協議的通過變得更加複雜。歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）也在社群媒體發文，主張在川普停止威脅前，應暫停執行與美國的貿易協議，並呼籲歐盟啟動其最強大的貿易報復機制「反脅迫工具」（ACI）。ACI迄今從未動用，主要設計做為嚇阻工具，必要時可回應第三國刻意以貿易手段施壓歐盟或其成員國政策選擇的行為。

相關反制措施可能包括加徵關稅、對科技公司課徵新稅，或針對性限制對歐盟的投資；也可能涉及限制進入歐盟特定市場，或禁止企業競標歐洲公共採購案。

