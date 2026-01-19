反美併格陵蘭 歐洲8國遭川普加徵關稅

（路透）

2月起加10％ 6月起稅率達25％ 「直到格陵蘭賣給美國」

美國總統川普十七日宣布，針對抵制美國控制丹麥自治領土格陵蘭島的八個歐洲國家，將從二月一日起對其輸美商品加徵十％關稅，六月起上調稅率至廿五％，直至格陵蘭島賣給美國。此舉隨即導致美歐僵持局面急遽升級，歐盟揚言停止去年七月達成的美歐貿易協議，並痛批川普此舉正中中國和俄羅斯下懷，就連美國國會也出現反對聲浪。

歐盟批川普 正中俄、中下懷

川普十七日在自家社群平台「真實社群」發文指出，鑑於中俄兩國都想控制格陵蘭，丹麥對此卻無能為力，世界和平岌岌可危，唯有在他領導下的美國才能參與這場博弈，且會非常成功。他暗指丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等八國近期向格陵蘭增兵「目的不明」，此舉導致全球安全處於非常危險的境遇，將風險推向無法承受的地步，因此美方必須採取強力措施，結束潛在的危險局面。

川普宣布將向上述八國輸美商品加徵關稅，且關稅持續有效，直至達成美國購買格陵蘭島的協議。他還稱美國已為此努力一五〇年，但丹麥始終拒絕，如今隨著現代進攻和防禦武器系統出現，迫切需要加以收購。川普解釋，由於角度、距離、邊界等限制，美國必須控制格陵蘭，才能讓斥資數千億美元打造的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統發揮最大潛能和效率，美國準備立即與各國展開談判。

據報導，川普的新懲罰性關稅很可能疊加在美國已對前述國家徵收的現有關稅之上，而當前美國對這些國家的平均關稅約十五％，英國則約十％，一旦歐盟廿七國中的一國或多國被加徵關稅，將意味著新關稅適用於所有歐盟國家，這讓美歐去年達成的貿易休戰協議危在旦夕。

華府智庫「卡托研究所」總體經濟項目副總裁林希康姆（Scott Lincicome）警告，川普最新關稅措施證明，其貿易協議可以隨意更改，也暴露川普不受限制的行政權所造成的經濟和地緣政治問題。

法總統︰任何恐嚇都無法影響歐洲

歐盟執委會主席馮德萊恩嚴厲譴責川普此舉，指此不僅是貿易爭端，更是對西方價值觀的考驗。丹麥總理佛瑞德里克森強調，各國向格陵蘭增兵旨在加強北極地區安全，且是在完全透明情況下進行。法國總統馬克宏稱任何恐嚇或威脅都無法影響歐洲，矢言與鄰國同在。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯則警告，新關稅正中中俄下懷，「北京和莫斯科肯定樂壞了，他們才是（美歐）盟友分裂的受益者」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在十八日刊出的訪談中強調，美國對格陵蘭採取任何軍事行動，都將損害北大西洋公約組織（NATO），並使俄侵烏合法化，俄國總統普廷將成為全世界最開心的人。

