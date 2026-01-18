應對海洋過度捕撈 聯合國BBNJ協定生效

在保護公海生物多樣性的BBNJ協定於十七日生效前，環保團體「綠色和平」十四日在德國首都柏林的布蘭登堡門舉行活動，倡導保護海洋的重要性。（法新社）

旨在保護公海生物多樣性的「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（簡稱BBNJ協定）於十七日正式生效，為各國提供具法律約束力的架構，以應對過度捕撈等威脅，並推動實現「二〇三〇年前保護全球三十％海洋」的「三〇三〇目標」。

BBNJ協定歷經十五年談判，終於在二三年三月達成共識。根據規定，協定需獲六十國批准才能生效。去年九月十九日，第六十國完成批准程序，啟動一百二十天後正式實施的機制。目前為止，批准國已超過八十個，包括中國、巴西與日本，英國與澳洲也預計很快跟進。美國雖在拜登政府時期簽署協定，但尚未完成國內批准程序。

該協定籌備委員會共同主席、澳洲外交部官員麥卡錫在記者會上表示：「這是全球三分之二的海洋，也是地表的一半面積，將首次擁有一個全面的法律制度。」

根據該協定，各國必須就會衝擊海洋生態的活動採行環境評估。協定也建立一個讓各國分享「藍色經濟」利益的機制，包括應用在生物科技的「海洋基因資源」。

二〇三〇年前保護全球30％海洋

環保團體指出，要達成「三〇三〇目標」，全球需新增超過十九萬個保護區。目前僅約八％的海洋（約二千九百萬平方公里）受到某種形式的保護。不過，協定對部分重大海洋威脅，特別是海底礦產開採問題，無直接管轄權。麥卡錫坦言，海底礦產屬於「國際海底管理局」（ISA）職權範圍，BBNJ協定並不介入。

與此同時，中國十七日宣布有意爭取主辦BBNJ協定秘書處。中國常駐聯合國代表團致函聯合國秘書長古特瑞斯，正式提名福建省廈門市作為秘書處所在地。在此之前，比利時與智利是主要競爭者。位於華盛頓的亞洲協會政策研究所「中國氣候中心」主任李碩表示，北京此舉顯示「中國希望參與塑造全球規則」，是一項「值得注意的動作」。

