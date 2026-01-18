伊朗壓制示威 擬永久退出國際網路

海外反伊朗政權人士十六日持續聲援伊朗人民，他們手持巴勒維王朝時代的伊朗國旗，以及伊朗示威者遭殺害的屍體照片，在土耳其的亞洛瓦舉行示威。（法新社）

伊朗自去年十二月廿八日因不滿經濟問題發起的示威活動，經演變為對神權政府的挑戰和血腥鎮壓後，如今已大致平息，首都德黑蘭數日未出現抗議行動。英國衛報報導，伊朗當局正計畫永久退出全球網際網路，未來能夠連接國際網路將會變成「政府特權」。

設下殺害和平示威者和執行處決兩條軍事介入紅線的美國總統川普，稱伊朗「取消對八百人的絞刑」、「我非常尊重伊朗領袖這項決定，感謝」。

美國「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）統計，延續廿日的示威行動已確認死亡人數為三〇九〇人，至少二〇五五人重傷，二萬二一二三人遭逮捕，全國性斷網尚未解除。

放話對美以嚴厲復仇

美聯社報導，伊朗最高領袖監督機構「專家會議」及憲法監護委員會成員哈塔米，十六日揚言「武裝的偽善者應被送上死刑台」，警告以色列總理納坦雅胡和川普等待「嚴厲的復仇」、「美國人和錫安主義者不應盼望和平」。

前伊朗王儲芮沙．巴勒維持續號召示威者在再度佔領街頭，誓言「我將回到伊朗」，並呼籲川普實現支持伊朗示威者的承諾。

德黑蘭政府八日起實施全國斷網，阻斷網路聲量集結和對外聯繫。民間網路監控組織「Netblocks」指出，在超過兩百個小時斷網後，伊朗的網路連接數據微幅上升。少部分的海外伊朗人則表示，十七日已能與伊朗境內人士通訊。

衛報引述監控伊朗網路審查團體「Filterwatch」報導，指德黑蘭正在擬定計畫，要讓國際網路成為政府特權，「國營媒體和政府發言人已經示意，這會是一次永久性的轉變，警告不受限制的網路權限將在二〇二六年後告終」。

據Filterwatch負責人拉希迪說法，依照計畫，具備安全許可或通過政府查核者才能瀏覽經過濾的國際網路。其他伊朗大眾只被允許使用與外界隔絕的國內網路，「當局似乎滿意當前的網路連接層級，認為這類阻斷措施有助於掌控局勢」。

