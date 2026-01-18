為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    有狀況！ 美發布中南美60日飛航警告

    2026/01/18 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    古巴當局十六日在首都哈瓦納的美國大使館前舉行「反帝國主義」大遊行，抗議美國入侵委內瑞拉，抓捕總統馬杜羅。這場軍事行動導致保護馬杜羅的三十二名古巴軍人喪生。（法新社）

    美國聯邦航空總署（FAA）十六日表示，已發布一系列警告訊息，提醒航空公司在飛行中南美洲空域時保持謹慎、提高警覺，原因是存在潛在軍事行動與全球衛星定位系統（GPS）干擾風險。

    ＧＰＳ有被干擾風險

    FAA表示，當局已對墨西哥、中美洲、巴拿馬、波哥大（哥倫比亞首都）、瓜亞基爾（厄瓜多城市）、馬薩特蘭（墨西哥城市）飛行情報區以及太平洋東部空域等特定區域，發布十六日生效、為期六十日的飛行通告。墨西哥回應稱FAA的警告屬預防性質，不對墨西哥空域和航班造成限制

    美國總統川普八日接受「福斯新聞」訪問時表示，在近期一連串的海上運毒打擊行動後，鎖定毒梟集團的地面打擊已蓄勢待發，「如今我們將展開對毒梟的地面打擊。這些毒梟正掌控墨西哥」。

    美國三日對委內瑞拉發動軍事突襲，抓捕前總統馬杜羅，引發全球震驚，也加劇了美國與中南美洲國家的緊繃關係。哥倫比亞、墨西哥和古巴被點名是華盛頓潛在目標。

    美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫在川普指示下，十五日率團赴卡拉卡斯與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯會晤兩小時，旨在建立雙方信任並提出持續溝通、合作架構。過程中，美方強調臨時政府必須停止支持包括「阿拉瓜火車」在內的委國犯罪集團。委國前外交部長、現任駐英國大使普拉森西亞十六日於華府和美國國務院官員會晤。

    雖然抓捕馬杜羅夫婦，川普卻未對其政權體系動刀。外界質疑，在馬杜羅原班人馬幾乎留任下，是否能對卡拉卡斯產生實質改變？對此，川普十六日提及二〇〇三年美國對伊拉克作戰後，瓦解該國安全部隊的後續影響，「事情沒有辦妥，他們反而成了伊斯蘭國（IS），這點我謹記在心」。

    美國聯邦航空總署（FAA）十六日對飛經中南美洲部分地區的航空公司發出警告，要求小心可能的軍事活動和全球衛星定位系統（GPS）受干擾風險。（路透）

