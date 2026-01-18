川普警告:誰護格陵蘭 誰加關稅

美國國會一個跨黨派代表團正訪問哥本哈根，聲援丹麥與格陵蘭。圖為代表團的共和黨參議員提里斯（左）與民主黨參議員昆斯（中）十七日向丹麥國際行動紀念碑獻花。該紀念碑是為了追悼一九四八年後參與國際維和與危機任務而喪生丹麥人所建立。（歐新社）

成千上萬示威者十七日走上丹麥首都哥本哈根以及丹麥海外屬地格陵蘭首府努克的街頭，抗議美國總統川普近日重提奪取格陵蘭島；儘管丹麥、格陵蘭、歐洲國家甚至是美國國內反對聲浪不斷，此前多次打關稅牌的川普十六日警告，他可能會對不支持美國「取得」格陵蘭的國家徵收關稅。

掃除國際反對聲浪 未答覆是否退出北約

川普十六日在白宮回顧自己先前曾威脅對歐洲盟友的藥品課徵關稅，隨即話鋒一轉說：「我可能會把這招用在格陵蘭上。如果某些國家不配合我們取得格陵蘭，我就可能對他們課稅，因為我們出於國家安全需要格陵蘭。所以我可能會這麼做。」他稱丹麥在確保格島安全免遭中俄染指上做得不好，並在被問到是否會因為盟國不挺奪島而退出北約組織時未正面答覆，僅稱雙方正就此交涉。

請繼續往下閱讀...

這是川普首度明確將貿易制裁與格陵蘭主權問題掛鉤，也促使一個由十一位美國國會議員組成的跨黨派代表團緊急赴哥本哈根安撫盟友。代表團領隊、民主黨籍參議員昆斯在哥本哈根強調「多數美國民眾反對併吞格陵蘭」。

丹麥、格陵蘭數千人上街護主權

至於反對美國非法奪島的哥本哈根遊行，由在丹麥的多個格陵蘭同鄉會主辦，群眾在當地時間十七日正午（台灣時間同日晚間七時）揮舞丹麥國旗與格陵蘭旗走上街頭，在哥本哈根市政廳前形一片紅白色的旗海，抗議人士口中還以格陵蘭語呼喊該島之名，途中預計會在哥本哈根的美國大使館前暫停。格陵蘭首府努克同日午後四時（台灣時間同日晚十一時）也舉行類似抗議遊行，群眾將持格陵蘭旗前往島上的美國領事館。

哥本哈根抗議主辦方之一、丹麥的格陵蘭民間組織Uagut在旗官網上說，集會遊行目的是尊重格陵蘭的民主與基本人權。努克示威的主辦人之一羅辛—歐爾森說，他們要求尊重國家與人民的自決權，及要求尊重國際法與國際法律原則，「這不僅是我們格陵蘭人的戰鬥，這是關乎全世界的戰鬥」。去年一月最新民調顯示，高達八成五的格島人反對成為美國的一部分。

歐洲多個北約成員國已宣布將派遣部隊前往格陵蘭參與軍事演習，向美國展示其捍衛主權的決心。圖為十六日抵達努克國際機場的德國國防軍陸續下機。（法新社）

數千名民眾十七日湧上丹麥首都哥本哈根街頭，抗議美國總統川普試圖將格陵蘭納入美國版圖。他們手持丹麥國旗與格陵蘭旗幟，在市政廳外集結，並按計畫行經美國駐丹麥大使館。丹麥第二大城奧胡斯與格陵蘭首府努克等地也同步舉行抗議。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法