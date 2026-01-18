習肅貪固權 去年清洗百萬人

中國國家主席習近平推動反腐肅貪，中國中央紀委國家監委網站十七日公布去年處分人數將近百萬人，創下歷史新高紀錄。圖為習近平十六日出席與加拿大總理卡尼舉行的會談。（法新社）

黨紀查處創新高 今年繼續加強

值此中國即將於三月推出「十五五」規劃（第十五個五年規劃，二〇二六年到二〇三〇年）前夕，中國官媒引述官方數據指出，全中國去年有超過百萬件貪腐案立案調查，遭處分者也多達近百萬人。在此同時，中國國家主席習近平日前在中共中央紀委會議上也明示，為落實其議程，今年將繼續加強肅貪清洗。

逾百萬件貪腐案立案調查

根據中國中央紀律檢查委員會國家監察委員會（中央紀委國家監委）網站十七日發布的消息，二〇二五年全中國紀檢監察機關共立案一〇一．二萬件，處分九八．三萬人，其中包括六十九名省級與以上的高幹。

請繼續往下閱讀...

中共黨紀查處措施包括警告、嚴重警告、撤銷黨內職務、留黨察看與開除黨籍。華爾街日報指出，相較於二〇二四年已創紀錄的該數據，二〇二五年的查處人數比二〇二四年增長十．六％，創下約二十年前開始公布黨紀處分人數以來的新高。

打貪腐上升為效忠習本人及施政方針

華爾街日報說，自習近平二〇一二年底上台以來，打擊貪腐已演變為持續性調查，其目的更已超越肅貪，上升為效忠習本人及其施政方針。當局迄今已懲戒超過七二〇萬人，遏制若干在習上台前一度盛行惡劣式貪腐，鞏固習作為中國數十年來最大權在握的領導人的地位。

鞏固領導人地位 全面從嚴治黨

習近平在上述資料公布前的十三日出席廿屆中國共產黨中央紀律檢查委員會第五次全體會議時表示，中共黨中央二〇二五年在黨風廉政建設與反腐敗鬥爭上已取得顯著成效，並稱在反腐敗鬥爭上應「要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅」，因為「腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭…當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要讓腐敗分子沒有藏身之地。」

中國官媒人民日報則在評論文中闡述習發言的重點是「全面從嚴治黨」；紀檢監察機關確實落實政治監督，有助於更好發揮全面從嚴治黨的作用。

監督反腐 中央紀委也難倖免

習近平近期展開的整肅行動，連監督反腐的中央紀委也未能倖免。十四日落幕的中央紀委全會僅有一二〇名委員出席，佔本屆一三三名委員的九十％。據華爾街日報統計，這是一九八六年以來此類會議最低出席率。缺席者未必意味著遭遇政治麻煩，但許多缺席者是高級軍官，他們的職業生涯因北京在中國國防體系中進行的反腐整頓而蒙上陰影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法