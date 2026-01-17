招募中國線人收效 美CIA再推中文短片

美國中央情報局（CIA）十五日發布一支長達兩分六秒的中文宣傳影片，詳細列出九項「安全聯繫」步驟，呼籲身處中國的知情人士向該機構提供「中國的真相」。（取自美國之音中文網）

美國中央情報局（CIA）十五日發布一支長達兩分六秒的中文宣傳影片，詳細列出九項「安全聯繫」步驟，呼籲身處中國的知情人士向該機構提供「中國的真相」。此舉凸顯CIA持續強化對中國人力情報蒐集的戰略意圖。

根據美國之音中文網報導，在社群媒體平台X上，CIA以中文貼文表示：「中情局想知道中國的真相，我們正在尋找知道並能告知真相的人。」影片旁白以中文逐步指導潛在線人如何匿名接觸CIA。

CIA列出的九項步驟分別為：使用現金或禮品卡購買二手或全新通訊設備，避免留下身份資訊；前往公共Wi-Fi場所進行聯繫；下載由美國或西方國家開發的瀏覽器及VPN軟體；建立全新的匿名電子郵件帳號；使用西方VPN進入中情局網站，切勿透過搜尋引擎；透過暗網（Tor）與CIA取得聯繫；刪除所有通訊痕跡，並評估行動對自身與家人可能造成的風險；以及若條件允許，建議先出境再聯繫；若無法出國，亦可委託信任親友代為操作。

這已是CIA近一年內第二次針對中國民眾推出中文宣傳內容。早在去年五月一日，該局便曾發布兩部中文短片「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」與「選擇合作的原因：創造美好遠景」，片中描繪多名「對中共政權日益失望」的中國官員或專業人士，最終選擇與CIA合作的故事。

當時，CIA官員向路透表示：「如果這些影片沒效果，我們就不會繼續製作。」現任局長雷克里夫也公開強調：「CIA核心任務之一，就是招募能協助我們竊取機密的情報資產。」

