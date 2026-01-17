為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日2黨創黨拚大選 挨批選舉互助會

    2026/01/17 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十六日報導
    日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨針對眾院大選成立新黨「中道改革聯合」，圖為共同黨代表野田佳彥（左、立憲民主黨）與齊藤鐵夫（右、公明黨）十六日在記者會上公布黨名。（法新社）

    日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨針對眾院大選成立新黨「中道改革聯合」，圖為共同黨代表野田佳彥（左、立憲民主黨）與齊藤鐵夫（右、公明黨）十六日在記者會上公布黨名。（法新社）

    日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨為應對眾院大選，於十六日成立新黨「中道改革連合」，並完成結黨申報。共同黨代表野田佳彥（立憲民主黨）與齊藤鐵夫（公明黨）召開記者會，說明黨名象徵「不偏左也不偏右」，強調透過充分討論尋求解方；齊藤則指出，維持日本經濟的穩定與和平，正是中道的意義。

    新黨綱領與基本政策預計十九日公布，將納入「消費稅減稅」，並以「生活者優先」為政策核心。兩黨亦呼籲其他政黨加入，擴大中道勢力。據報導，齊藤曾向前首相石破茂闡述理念，盼共創新政治潮流；齊藤、野田、石破和前外相岩屋毅過去曾是「新進黨」的同志。

    目前立憲民主黨擁有眾議員一四八人，公明黨廿四人，合計一七二人。「中道」新黨將由兩黨議員各自退黨後加入，但立憲民主黨眾議員原口一博已表不滿，最終參與人數仍不確定。合作模式上，公明黨將退出小選區競逐，換取比例代表名單優位，藉其母體「創價學會」約五百萬組織票，助立憲民主黨候選人提升小選區勝算。然而，公明黨長期與自民黨聯盟達廿六年，地方支持者能否順利轉向支持立憲民主黨，尚待觀察。

    儘管日本傳統媒體認為此舉將重創自民黨選情，但自民黨高層不以為然。副總裁麻生太郎稱：「只有沒勝選實力的人才靠這種手段」，並強調解散國會是首相專權，非他人可干涉。幹事長鈴木俊一更批評新黨「如同選舉互助會」，質疑其「中道政治」定義模糊，且迴避能源、安保等核心議題，顯露純為選舉而結盟的本質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播