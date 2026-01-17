日2黨創黨拚大選 挨批選舉互助會

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨針對眾院大選成立新黨「中道改革聯合」，圖為共同黨代表野田佳彥（左、立憲民主黨）與齊藤鐵夫（右、公明黨）十六日在記者會上公布黨名。（法新社）

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨為應對眾院大選，於十六日成立新黨「中道改革連合」，並完成結黨申報。共同黨代表野田佳彥（立憲民主黨）與齊藤鐵夫（公明黨）召開記者會，說明黨名象徵「不偏左也不偏右」，強調透過充分討論尋求解方；齊藤則指出，維持日本經濟的穩定與和平，正是中道的意義。

新黨綱領與基本政策預計十九日公布，將納入「消費稅減稅」，並以「生活者優先」為政策核心。兩黨亦呼籲其他政黨加入，擴大中道勢力。據報導，齊藤曾向前首相石破茂闡述理念，盼共創新政治潮流；齊藤、野田、石破和前外相岩屋毅過去曾是「新進黨」的同志。

目前立憲民主黨擁有眾議員一四八人，公明黨廿四人，合計一七二人。「中道」新黨將由兩黨議員各自退黨後加入，但立憲民主黨眾議員原口一博已表不滿，最終參與人數仍不確定。合作模式上，公明黨將退出小選區競逐，換取比例代表名單優位，藉其母體「創價學會」約五百萬組織票，助立憲民主黨候選人提升小選區勝算。然而，公明黨長期與自民黨聯盟達廿六年，地方支持者能否順利轉向支持立憲民主黨，尚待觀察。

儘管日本傳統媒體認為此舉將重創自民黨選情，但自民黨高層不以為然。副總裁麻生太郎稱：「只有沒勝選實力的人才靠這種手段」，並強調解散國會是首相專權，非他人可干涉。幹事長鈴木俊一更批評新黨「如同選舉互助會」，質疑其「中道政治」定義模糊，且迴避能源、安保等核心議題，顯露純為選舉而結盟的本質。

