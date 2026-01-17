憂川普出手 普廷急電以伊領袖

聯合國安理會十五日在紐約總部就伊朗反政府抗議召開緊急會議。（歐新社）

在波斯灣國家看似暫時勸阻住美國總統川普以伊朗殺害抗議人士為由採取軍事行動之際，美國十五日表示，德黑蘭當局在川普施壓下已停止處決八百名抗議人士；在此同時，與伊朗關係密切的俄羅斯也試圖扮演和事佬，俄國總統普廷十六日分別與以色列以及伊朗領導人通電話，伊朗當局感謝俄國在聯合國中的支持。

白宮發言人李威特說，川普十五日了解到，原定十四日執行的八百起死刑已被中止；而川普本人十四日就曾表示，「非常重要的另一方消息來源」向他保證，伊朗不會執行死刑。川普此前曾警告德黑蘭當局，若持續殺害示威者，必將遭遇嚴重後果；而今伊朗停止處決抗議者，看似可暫時避免遭美軍攻擊。

美對伊官員實施新制裁

白宮十五日還說，即便美國暫時擱置軍事行動，仍可考慮採取其他所有選項。同日，美國財政部宣布針對伊朗官員實施新制裁措施。

在此同時，鑑於各方挑釁放話有所緩和，美國在波灣地區的盟友沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼，也力圖勸退川普對伊朗採取軍事行動，擔心該區會因為美國軍事行動而遭受嚴重負面影響。一名不具名的沙國高官說，波灣三國展開漫長、瘋狂的最後一刻外交努力，說服川普給伊朗一個展現善意的機會；另一名波灣國家官員也證實各方曾舉行會談，並說也已告訴德黑蘭當局，報復攻擊該區美軍設施將面臨「後果」。

根據華爾街日報十五日報導，白宮內部對是否動武仍存分歧。多位美國官員透露，情報顯示大規模空襲雖可打擊伊朗，卻難以推翻現政權，反而可能引爆區域全面衝突；小規模打擊雖能鼓舞抗議者士氣，卻無法阻止鎮壓。

美還需五至七天部署攻勢

川普目前尚未做出最終決定，但已要求軍方預先部署兵力，官員證實「林肯號」航空母艦正從南海調往中東，此段航程需要一週。一名卡達官員指出，美軍若要對伊朗發動全面攻勢，可能還需五至七天完成部署。

普廷十六日分別與以國總理納坦雅胡以及伊朗總統裴澤斯基安通話，以緩和以伊之間的緊張情勢；其中普裴熱線時承諾深化兩國的戰略夥伴關係，裴澤斯基安則感謝普廷在聯合國中對伊朗的支持。

