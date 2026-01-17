美日強化嚇阻 沖繩諸島最優先

日本防衛大臣小泉進次郎（左）在美東時間15日於華府五角大廈與美國戰爭部長赫格塞斯舉行會談。（法新社）

防長會談 抗中挑釁 西南群島聯合訓練為第一要務

日本防衛相小泉進次郎在華府當地時間十五日下午與美國戰爭部長赫格塞斯舉行會談，雙方一致同意有必要進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力，鑑於共軍在周邊地區反覆進行假想台灣侵略的演習，雙方同意，將沖繩等西南群島視為強化日美同盟嚇阻力的最優先區域，並把美軍與自衛隊擴大進行更具實戰性的聯合訓練，定位為「最優先事項」。

以實力求和平 第一島鏈軍演不可少

赫格塞斯在會談中表示，在從日本延伸至台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習，對於落實美國政府宣導的「以實力尋求和平」必不可少。他對日相高市早苗政府增加防衛費的方針給予積極肯定。

在防長會談之前，小泉亦於白宮與美國副總統范斯會面約三十分鐘，就地區安全情勢及日本防衛力強化等議題交換意見。

這次是小泉上任防衛相後首次訪美，之前包括在日本當面會談或通話在內，這是他與赫格塞斯進行第四次日美防長會談。會談前，小泉接受赫格塞斯的「戰帖」，兩人在阿靈頓市的美軍基地「尬體能」，小泉事後在社群平台發文說，美式軍事訓練真的吃力，讓他想起以前在棒球隊的日子，但想到這也能加強日美同盟，就咬牙拚了。

兩人的正式會談共進行的五十分鐘左右，綜合日媒報導，小泉在會談中強調，「日美同盟正變得更加堅固且不可動搖」，並請求美方協助促成高市首相預計於三月進行的首次訪美行程。赫格塞斯表示，我們的使命，是維持並在各方面強化日美關係。

大幅增產標準三型、ＡＩＭ—120飛彈

為因應中國在台灣周邊、東海與南海加強其霸權性行動，雙方確認日美同盟在防止印太地區侵略行為上的角色。共同社報導，由於川普政府在其「國家安全保障戰略」（NSS）中，將「西半球」置於最高優先順位。日本對中國的軍事性威嚇日益加深憂慮，此次會談也可視為美國再次確認其對亞洲地區的參與承諾。小泉在會談後向記者強調「日美同盟毫無任何動搖」。

鑑於共軍在周邊地區反覆進行假想台灣侵攻的演習，雙方同意，將沖繩等西南群島視為強化日美同盟嚇阻力的最優先區域，把擴大進行美軍與自衛隊更具實戰性的聯合訓練，定位為「最優先事項」。

另外，在防衛裝備與技術合作方面，雙方一致同意，將儘早召開日美之間於二〇二四年新設，負責防衛裝備品共同研發與共同生產等事務的協議機制「日美防衛產業合作、採購、維修定期協議」（DICAS）的下一次會議。兩人也同意大幅增產日美共同開發、具備高彈道飛彈攔截能力的「標準三型 Block 2A」。此外，雙方也確認，將推動「AIM-120先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）的共同生產，以及美軍艦艇與軍機的維修、保養等合作。

