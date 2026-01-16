反高市 立憲、公明創新黨迎戰眾院大選

立憲民主黨代表野田佳彥（右）與公明黨代表齊藤鐵夫（左），15日在國會內舉行黨魁會談，就成立新黨達成共識，被視為是因應即將舉行的眾議院大選，舉出「反高市」的大旗進行選舉結盟。（法新社）

立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫，十五日在國會內舉行黨魁會談，就成立新黨達成共識，黨名最快十六日決定，目前出現「中道改革」等黨名方案。由於雙方強調並非政黨合併，因此被視為是因應即將舉行的眾議院大選，舉出「反高市」的大旗進行選舉結盟。

非合併 由眾議員退黨共組新黨

立憲與公明兩黨都強調並非政黨合併，新黨將由兩黨的現任眾議院議員組成，亦即眾議員退黨後共組新黨；參議院議員與地方議員部分，則維持原有黨籍不變。依目前人數估算，立憲民主黨眾議員一四八人、公明黨廿四人，新黨規模可達約一七〇人，概念有點類似兩家企業共同成立另一家子公司。

新黨將由野田與齊藤擔任共同代表，兩黨將整合安全保障、能源等領域基本政策的分歧，計畫十九日公布新黨綱領。

野田和齊藤強調，成立新黨旨在重新凝聚「中道改革」的力量，「中道」就是要與他們認為高市內閣「右傾」的政策有所區別。高市內閣正在研擬修訂安保三文件，有意重新檢討「非核三原則」；修憲方面，也有人提出全面承認集體自衛權、刪除規定不保有戰力的憲法第九條第二項等主張。而高市的「責任型積極財政」，也引發野田等財政健全派的恐慌。

整體而言，立憲與公明以眾議員為主成立新黨，主要是因應即將舉行的眾院大選，具體的合作方式包括公明黨將全面撤出小選舉區。公明黨目前有四名小選舉區當選的眾議員，其中包括齊藤本人，在公明黨退出自公執政聯盟後，一般認為公明黨在小選區當選的難度提高。

公明黨將在眾院大選中全力支持立憲黨提名的小選區候選人，以交換公明黨在比例代表名單中取得較前面排名，但此舉可能會對立憲黨的比例代表造成排擠效應。

日本在一九九〇年代也曾出現以「反自民」為號召的在野大聯盟「新進黨」，當時核心人物為小澤一郎，公明黨也參與其中，成員意識形態從保守派、改革派到社會民主派皆有。但新進黨始終沒有拿下政權，一九九七年底即因內部路線分歧而解散。

曾是新進黨成員的齊藤強調，並不打算成立一個與自民黨全面對決的政黨，也不是要追求所謂的「第二個新進黨」。

