美軍集結加勒比海 限縮攻打伊朗能力

伊朗情勢混沌，美國總統川普仍未完全排除軍事介入選項。部分社群媒體披露，五角大廈已下令「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群自南海轉赴中東增援，艦隊包括3艘「勃克級」神盾驅逐艦。（美聯社檔案照）

華爾街日報引述現任與前任美國國防官員報導，美國總統川普去年秋天下令在加勒比海地區集結兵力，向委內瑞拉施壓，如今可能限縮華府透過軍事行動報復伊朗鎮壓抗爭人士的能力。

即使未部署航艦 也可執行命令

一名美國海軍官員指出，五角大廈已將十二艘戰艦派往加勒比海周邊海域，中東地區只有六艘；自從去年十月川普下令將「福特號」航空母艦打擊群從地中海調到加勒比海起，美國在中東與歐洲便無任何航艦打擊群。少了航艦及其艦載機隊，美國能動用的軍機數量，僅限獲准部署於該區他國基地的美軍飛機。

然而，中東地區沒有部署航艦，並不表示美軍無法執行川普一旦下達的攻擊伊朗命令，因為美國還可以從部署在中東的驅逐艦，對伊朗發射「戰斧」飛彈，也可以出動駐紮該區的戰機，以及從美國本土派遣轟炸機飛到伊朗。去年六月轟炸伊朗核設施的美軍轟炸機，就是從本土起飛。

退役美國空軍中將德普圖拉（David Deptula）指出，美國可以利用該區盟國約旦、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國的基地，安排戰機與其他飛機進行攻擊，也可以利用包括英國皇家空軍拉肯希斯基地、義大利阿維亞諾空軍基地，以及德國史班達勒姆空軍基地等歐洲基地。

不過，若有航艦打擊群在場，對美軍仍大有助益，例如航艦上的額外戰機與電子干擾機，可保護執行攻擊任務的飛機；打擊群的神盾驅逐艦，則有能力擊落來襲飛彈。

