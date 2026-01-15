對打造金穹至關重要 川普︰一定要拿下格陵蘭

（法新社檔案照）

基於對總統川普可能不惜採取軍事行動，強奪丹麥自治領土格陵蘭的憂心，美國聯邦參議院跨黨派議員十三日追隨眾議院的腳步，提案阻止美軍佔領或併吞北大西洋公約組織（NATO）成員國的領土，包括格陵蘭。

美跨黨議員提案 盼阻美軍奪北約國家領土

川普則在自家社群平台「真實社群」發文重申，美國基於國家安全考量，「一定要拿下格陵蘭」，這對美國打造「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統至關重要，北約應該主動協助美國取得格陵蘭，否則俄羅斯或中國就會趁機下手，「這種狀況絕對不能發生！」

川普強調，如果沒有美國強大軍力的支持，北約根本無法發揮戰力和嚇阻效果，「這點北約自己心知肚明」。只有美國掌握格陵蘭，北約才能真正發揮實力與嚇阻力，「其他任何結果都沒辦法接受」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表態，若必須在丹麥與美國之間做出選擇，格陵蘭將選擇繼續留在丹麥，而不是成為美國的一部分。

參院版法案名為「北約團結保護法」（NATO Unity Protection Act），提案人是參院外交委員會首席民主黨議員夏亨（Jeanne Shaheen），以及共和黨議員穆考斯基（Lisa Murkowski），主張禁止美國戰爭部（國防部）與國務院使用國會撥款，對北約成員國的主權領土，進行「封鎖、佔領、併吞、進行軍事行動，或其他方式的控制」。

穆考斯基說，該法案確認北約力量對美國國安至為重要，以及承認任何佔領或接管北約盟國的主權領土之舉，都違反聯合國憲章與北大西洋公約。夏亨說，任何暗示美國可能動武奪取或控制北約盟國領土，都會直接損害保護美國人安全的北約聯盟。

十二日，民主黨聯邦眾議員吉亭（Bill Keating）、霍耶爾（Steny Hoyer）與鮑以爾（Brendan Boyle），以及共和黨議員貝肯（Don Bacon）共同提出「禁止資助北約入侵法」（No Funds for NATO Invasion Act），禁止將聯邦資金用於入侵任何北約成員國或北約保護的領土，也禁止美國官員或員工「採取任何行動」來執行這類入侵。

