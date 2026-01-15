憂魚池之殃 伊朗中東宿敵盼美別打

瑞士第一大城蘇黎世13日有大批民眾聚集示威，聲援伊朗的反政府抗爭行動。（美聯社）

沙國為首遊說美國 阿聯不同調

美國總統川普可能對伊朗採取軍事行動，回應德黑蘭政府血腥鎮壓全國示威之際，「華爾街日報」十三日披露，表面上波斯灣國家對伊朗情勢大致保持沉默，但是以沙烏地阿拉伯為首的伊朗在波斯灣宿敵，擔心擾亂原油市場以及擔心衝突升級可能引發國內不穩，一直在遊說川普政府不要對德黑蘭發動打擊行動。

報導指出，相關國家官員透露，沙國、阿曼與卡達均向美方表達反對推翻伊朗政權的立場，指此舉會擾亂經由荷姆茲海峽的原油運輸航線，驚擾油市，最終反傷害美國經濟，沙國甚至已向德黑蘭保證不會介入潛在衝突，也不允許美國使用其空域發動攻擊，試圖劃清界線並阻止美方行動。沙國與阿曼駐外機構未對報導置評，卡達外交部則表示持續居中協調。

請繼續往下閱讀...

美國官員表示，川普尚未就對伊朗行動做最後決定，正與幕僚討論採行何種方式，選項可能包括對伊朗政權地點發動軍事打擊，或者進行網路攻擊，以及祭出新的制裁措施和支持網路上反伊朗政權帳號。

儘管多數波灣國家過去曾遭伊朗及其盟友襲擊，對德黑蘭缺乏同情，但仍極度擔憂伊朗局勢失控。分析家指出，沙國和其他波灣國家雖不反對削弱伊朗軍事和核武能力，但當前統治的伊朗政權至少有某種程度的可預測性，若最高領袖哈米尼垮台，繼任者可能是更激進的伊斯蘭革命衛隊，會變得非常危險。

伊斯蘭革命衛隊若掌權 情勢更難預測

前美國駐沙國大使瑞特尼表示：「沙國對伊朗政權毫無好感，但更厭惡動盪。」一旦開啟政權更迭的潘朵拉盒子，將帶來巨大不確定性，這正是沙國最想避免的。此外，沙國也憂心中東動盪可能觸發國內抗議，凸顯沙國政權過往打壓示威，並干擾王儲沙爾曼推動的「二〇三〇願景」（Vision 2030）經濟和社會發展計畫。區域穩定被視為其首要戰略目標。

英國皇家國際事務研究所副研究員奎廉指出，從阿拉伯國家角度看，最佳結果是伊朗示威平息，透過內部談判促成改革，並與美國進行談判，使危機降溫。在此背景下，波灣國家寧可容忍現狀，也不願冒險迎接未知的混亂。

與沙國等國不同，阿拉伯聯合大公國未參與遊說美國勿對伊朗動武。奎廉指出，阿聯地緣策略迥異於沙國。阿聯因迅速與以色列關係正常化，招致區域不滿。奎廉形容其「緊貼以色列旗幟」，預期恐使其境內美軍基地成為伊朗報復目標，「伊朗不想激怒沙國，但如今整個地區都對阿聯不滿」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法