伊朗四面楚歌 中國未表態聲援

伊朗全國示威和經濟衰敗持續升高伊朗政府的壓力之際，不見與伊朗有「全面戰略夥伴關係」的友邦中國給予太多支持。「華爾街日報」十三日報導，在伊朗政權四面楚歌之際，這份友誼不僅未給予德黑蘭此刻需要的支持力量，反而呈現出這份關係和其韌性的有限。

川普十二日宣佈對與伊朗做生意的國家實施廿五％關稅，中國駐美大使館發言人劉鵬宇發文回應，「中國堅定反對任何非法片面制裁和長臂管轄，並且將採取一切必要措施捍衛中國合法權利和利益」；中國外交部發言人毛寧當天被問到伊朗的示威活動，僅表示中國希望「伊朗政府和人民能克服當前困難，維持國家穩定」。

中國對伊朗貿易額 僅九牛一毛

華爾街日報指出，中國不願為伊朗更堅定表態，一如其在先前美國施壓委內瑞拉的危機中，也不願向委國提供顯著支持。中國均為這兩國的最大石油出口對象，中國官方數據顯示，二〇二四年向伊朗出口額八十九億美元，自伊朗進口鐵、銅和化學品為四十四億美元。與伊朗貿易額僅是中國全球貿易額六兆美元的九牛一毛，但是，與中國做生意卻對受國際孤立的伊朗政府至為重要。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎表示，「對北京來說，伊朗不是唯一最重要的，而是獲得能源、進入中東的管道之一」，但是對伊朗而言，「在受到種種制裁下，中國在某種程度上是其生命線」；然而，伊朗經濟困境點燃這股街頭怒火後，凸顯了這條生命線的有限，「中國的支持具有重要性，但是不完全能拯救伊朗」。

中國、伊朗和俄羅斯、北韓構成一些西方官員所謂的「Crink」軸心國。北京和德黑蘭二〇二一年簽署一份廿五年經濟合作協議，當中定出中國投資伊朗經濟四千億美元，換取伊朗穩定供應廉價石油。不過，在制裁壓力下，這份協議實質成效有限，伊朗官員已力促中國加緊落實協議。在安全事務上，伊朗去年主辦反恐軍演，與中國、俄羅斯和其他七國聯合演習；上週中、伊、俄也在南非展開金磚國家（BRICS）舉行的海上聯合軍演。

但是去年以、美國伊朗後，Crink軸心國其他成員，並未給予伊朗有力協助，中國對其銀行和關鍵企業遭美歐制裁心存顧慮。現在伊朗官員請求中國提供更多協助，也在中國社群媒體上遭尖銳批評。

長期關注中國與中東關係的以色列安全智庫「國家安全研究所」（INSS）研究員陶文亞（Tuvia Gering）在其個人電子報撰文指出，中國社群媒體「微信」上，以民族主義傾向著稱的帳號「占豪」就強烈表達這種情緒，他發文寫道：「伊朗繼續期待中國替他擋槍子，那純粹是幻想」。

