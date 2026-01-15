為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    一帶一路建設》中資高鐵工程釀禍 泰國逾32死

    2026/01/15 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    泰國呵叻省一處高鐵工地14日發生起重機倒塌事故，起重機砸中一列客運列車，導致列車出軌，至少造成32人喪生。這項計畫是中國「一帶一路」倡議的基礎建設之一，目標是在2028年前建成連接曼谷、經寮國通往中國昆明的高速鐵路。（歐新社）

    起重機掉落 砸中火車導致出軌 高鐵顧問幫中國撇清關係 責推泰包商

    泰國十四日發生重大工安事故，一列從曼谷開往烏汶府的客運列車，在曼谷東北方的呵叻府（Nakhon Ratchasima）行駛時遭鄰近施工中的高鐵工地倒塌的起重機砸中，導致列車出軌並起火燃燒。據泰國官方及媒體最新統計，事故已造成至少三十二人死亡、六十四人受傷，另有三人失蹤，搜救工作持續進行中。釀禍的建商過去曾多次發生工安意外，包括與中國企業合資興建在去年三月緬甸地震中倒塌的曼谷審計署大樓。

    此事故發生在當地時間上午九時左右，地點在呵叻府的四球縣（Sikhio）。當時一列載有約一九五名乘客的列車行經該路段，一台用於吊裝高鐵混凝土樑的起重機突然從高架施工處倒塌。現場畫面顯示，斷裂的吊臂倒在ㄇ字型的混凝土框上，ㄇ字框下方是仍在營運的一般鐵路的鐵軌；慘遭吊臂砸中的列車冒出濃煙。現場目擊者表示，先聽到一聲巨響伴隨好像什麼東西從上方滑落下來，隨後是兩次爆炸，上前一看發現吊臂壓在有三節車廂的客運火車上，打中中間的第二節車廂並將之截成兩半。呵叻府公關部門則說，該列火車被打到出軌與著火。

    數十名搜救人員十四日入夜後仍持續在傾斜的車廂中搜救，出動另一台起重機移除斷裂釀禍的起重機殘骸，以及尋找失聯者。這段高鐵路段的承包商、泰國大型建設公司「義泰發展公共公司」已發表聲明向死傷者致哀慰問，並稱會負責賠償死者與支付傷者醫藥費。

    從曼谷經寮國到昆明 原定後年完工

    出事的這段泰國高鐵工程屬於泰中高鐵第一階段工程，是斥資超過五十億美元的中國「一帶一路」基建倡議的一部分，這段鐵路將從曼谷經寮國到中國昆明，泰國境內路段全長約六〇九公里，總投資額一六八億美元，預定二〇二八年完工。

    但泰國高鐵顧問、來自中國鐵路設計集團的提拉丘，撇清中國與此事故的關聯，指稱「義泰發展」要為起重機掉落負唯一與全部責任，釀禍的那台起重機也屬於「義泰發展」，他甚至爆料「義泰發展」幾年前也發生過類似意外。

    「義泰發展」是泰國最大的承包商之一，去年三月參與建造的曼谷審計署大樓在地震中倒塌，致九十五人死亡，現正與聯合承建的中國中鐵子公司中鐵十局的泰國分公司一同被泰國檢方起訴。他們被控違反設計、監造和施工標準而致人喪命。

    泰國總理阿努廷表示將徹查事故原因並究責，並考慮修法將屢出事故的建築公司列入黑名單。

    中國外交部發言人毛寧對傷亡表示慰問，強調中方高度重視安全，並指出涉事標段「由泰方企業施工」，事故原因仍在調查中。

