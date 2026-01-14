為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    地下藏208間密室 中國駐英巨型使館再添疑慮

    2026/01/14 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    英國媒體揭露，中國規劃在倫敦興建的「超級使館」，地下密室緊鄰英國最具機敏性的通訊電纜，引發北京將新使館用於從事間諜和情報蒐集活動的擔憂。圖為抗議者聚集在使館預定地、前英國皇家鑄幣廠前示威。（路透檔案照）

    英媒揭露使館設計圖

    英國「每日電訊報」揭露，中國規劃在倫敦興建的「超級使館」，除了地面可見的廣闊面積和建築群外，地下是由二〇八個密室組成的複雜網絡，其中一間密室更緊鄰英國最具機敏性的通訊電纜，引發北京將新使館用於從事間諜和情報蒐集活動的擔憂。

    緊鄰英最機敏、連通美國的通訊電纜

    電訊報掌握未經刪減的使館設計圖，讓外界得以一窺北京試圖避免受公眾檢視的超級使館結構。設計圖顯示，一間地下約三公尺的密室，與傳輸金融資訊至倫敦金融城，以及做為數百萬網路用戶電子郵件和通訊管道的光纖電纜僅一公尺之遙，且中方有意拆除、重建該間密室其中一面外牆。該處電纜是全球最具規模網路交換點「倫敦網際網路交換中心」（LINX）的核心部分，且連接途經大西洋水域通往美國的電纜。

    英國薩里大學網路安全專家伍德華（Alan Woodward）指出，拆除該間密室的外牆是一項警訊，具顯著利用價值的電纜近在咫尺，對中國無疑是極大誘惑。

    該間密室還設有兩套熱氣抽排系統，顯示內部可能配置用於諜報活動、會產生高溫的先進設備。其他因遮蔽而難以完整辨識的區域，還包括緊急備用發電機、一座新電梯井和通訊電纜等。另設有廁所和淋浴間，可能是為了讓官員得以長期活動而建。

    電訊報揭露的訊息，再度點燃對北京意圖透過龐大地下網絡，取得英國國家和金融機密權限的憂懼。主責安全事務的保守黨影子內政副大臣克恩斯（Alicia Kearns）形容，核准新使館將向中國奉送在國家關鍵基礎建設中心發動經濟戰的跳板。

