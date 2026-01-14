川普考慮對伊朗動武 白宮仍傾向外交解決

伊朗官員證實，包括安全部隊成員在內，已有約2000人在這波抗議活動中喪生。聯合國人權事務高級專員圖克指出，伊朗安全部隊鎮壓和平示威者的手段日趨暴力。（路透）

「華爾街日報」十二日報導，美國官員表示，儘管川普總統目前傾向下令對伊朗發動新一波軍事攻擊，但以副總統范斯為首的一群政府高層，正在權衡伊朗疑似為避戰而願就其核子計畫進行談判的提議，范斯等人並敦促川普在決定對殺害抗議人士的伊朗動手前，先試著使用外交途徑。

選項包括空襲、網攻、加碼制裁

川普十一日在空軍一號上表示，德黑蘭於前一日傳訊願就其核子計畫展開談判，雙方正安排會晤，但美方仍在考慮「非常強力的選項」。據信「非常強力的選項」，應該就是軍事行動。此言引發關注後，范斯發言人馬丁隨即聲明，范斯與國務卿魯比歐正共同向總統提交「從外交手段到軍事行動的一系列選項」。

請繼續往下閱讀...

官員透露，川普尚未拍板要對伊朗採取何種行動，預計十三日將與高階幕僚會商，可能行動包括空襲伊朗政權目標、發動網路攻擊、加碼制裁，以及擴大支援反政府社群帳號。部分官員憂心，美軍動武恐被伊朗用作宣傳，聲稱美國與以色列才是抗議背後黑手。

川普此前曾放話，倘若德黑蘭當局持續殺害抗議人士，美國就會對伊朗動手。官員表示，川普目前傾向說到做到，即攻打伊朗，但可能會根據伊朗情勢發展以及與助理的討論而有所改變。部分官員稱，川普也可能會先打再認真談︱︱川普十一日的發言，看似就暗示「我們可能會因為在（與伊朗代表）會晤前的發展，不得不採取行動。」

了解范斯想法的人士指出，雖他通常避免捲入衝突，如去年六月川普下令空襲伊朗核設施前他曾表疑慮。但范斯認定伊朗確為美國威脅，故此次對動武持開放態度。儘管美軍現階段在中東無航空母艦部署，川普仍可調派轟炸機、戰機或海軍艦艇執行打擊。

德總理：伊朗垮台只剩最後幾週

美國在川普首度執政時，退出伊朗與多國簽署、以解除制裁換取伊朗限制核子計畫的「聯合全面行動方案」（JCPOA），並恢復對伊朗的制裁，伊朗隨後加速推進核計畫。伊朗已在上週末與美國特使魏科夫聯繫，尋求與美國官員會面。美國部分人士懷疑伊朗願意談判不過是拖延戰術，藉此避免美國的空襲以及繼續在抗議中維持統治合法性，並非真心想要結束其核子計畫。

但美國對伊朗動手存有重大風險，像是伊朗可能會攻擊中東地區的美軍作為報復，再說要是空襲未能立即嚇阻德黑蘭當局鎮壓抗議活動，川普將陷入是要加碼攻擊，還是草草收場的兩難境地。

部分分析家說，此時川普還有風險較小的第三選項，即暫緩重大軍事行動，也不急於談判，而是靜待抗議持續發酵，再利用伊朗政權內外交困、亟需改善經濟的弱點，逼其接受更有利於美國的協議。

在另一方面，德國總理梅爾茨十三日表示，他相信伊朗政權只剩「幾天或幾週」就會垮台，他並再次呼籲德黑蘭立即停止暴力鎮壓示威民眾。

我交通部：無台灣旅行社受影響

另外，我國交通部觀光署表示，目前未接獲有我國旅行社受影響的通報，將持續關注相關情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法