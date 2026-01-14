為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    批中國將經濟「武器化」 日防相：堅實日美同盟 應對印太危機

    2026/01/14 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十三日報導
    日本防衛大臣小泉進次郎（右）12日在夏威夷與美軍印太司令部司令帕帕羅（左）舉行會談，並出席「檀香山防衛論壇」發表演說。（取自小泉進次郎臉書）

    日本防衛大臣小泉進次郎（右）12日在夏威夷與美軍印太司令部司令帕帕羅（左）舉行會談，並出席「檀香山防衛論壇」發表演說。（取自小泉進次郎臉書）

    訪問美國的日本防衛大臣小泉進次郎，在夏威夷當地時間十二日與美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）舉行會談，並出席「檀香山防衛論壇」（Honolulu Defense Forum）發表演說。綜合日本媒體報導，小泉指出，中國的軍事威嚇已趨於常態化，更將經濟「武器化」，印太地區正面臨危機，呼籲進一步強化日美同盟。帕帕羅則表示，日美同盟不僅對本地區，對全球穩定而言，都是最重要也最具意義的同盟。

    美日防長會談15日登場

    小泉十二日展開上任後的首次訪美行程，他先抵達夏威夷拜會美軍印太司令部，出席論壇，並與駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson），以及帛琉總統惠恕仁會談。小泉接下來將前往洛杉磯與華府，預定十五日與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。

    讀賣新聞報導，小泉與帕帕羅的會談歷時約一小時，雙方基於中國日益擴大的侵擾行動，對區域安全保障環境日趨嚴峻的認知達成共識，並確認日美將持續推動防衛合作。

    小泉在會後記者會表示，他與帕帕羅「進行相當深入的交流」，印太地區正因中國的擴張而面臨危機，除強化日本自身防衛力外，亦有必要進一步提升日美同盟的嚇阻力與應對能力，並呼籲推動以日美同盟為核心的志同道合國家合作。他也表明，將在包括美軍司令官在內的各個層級，持續展現「日美同盟的堅實性」，以對抗中國等國。

    小泉十二日傍晚出席「檀香山防衛論壇」，並以日本防衛大臣身分首度發表演說。他提到日本提出「自由且開放的印太（FOIP）」構想迄今已屆十年，表明將在防衛領域推動該構想進一步進化的決心，同時說明將強化日美聯合訓練，並於今年內推動修訂包括「國家安全保障戰略」在內的「安保三文件」。

    對中國軍機的雷達照射、對日出口管制等行為，小泉說「在東海與南海，透過武力改變現狀的企圖仍在持續」，並質疑中國將經濟、資源與網路空間做為威嚇他國的「武器」。他強調，「必須正面迎戰，確保區域的和平與穩定」。

    小泉肯定川普政府主張的「以實力促和平」，認為這是「與所有志同道合的國家攜手，以堅定決心支撐世界和平的強烈表態」，並指出該理念與日本倡議的「自由且開放的印太」構想並不矛盾。針對中國試圖透過「資訊戰」分化日美關係，小泉也指出錯誤資訊散布與網路活動等威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播