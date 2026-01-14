批中國將經濟「武器化」 日防相：堅實日美同盟 應對印太危機

日本防衛大臣小泉進次郎（右）12日在夏威夷與美軍印太司令部司令帕帕羅（左）舉行會談，並出席「檀香山防衛論壇」發表演說。（取自小泉進次郎臉書）

訪問美國的日本防衛大臣小泉進次郎，在夏威夷當地時間十二日與美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）舉行會談，並出席「檀香山防衛論壇」（Honolulu Defense Forum）發表演說。綜合日本媒體報導，小泉指出，中國的軍事威嚇已趨於常態化，更將經濟「武器化」，印太地區正面臨危機，呼籲進一步強化日美同盟。帕帕羅則表示，日美同盟不僅對本地區，對全球穩定而言，都是最重要也最具意義的同盟。

美日防長會談15日登場

小泉十二日展開上任後的首次訪美行程，他先抵達夏威夷拜會美軍印太司令部，出席論壇，並與駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson），以及帛琉總統惠恕仁會談。小泉接下來將前往洛杉磯與華府，預定十五日與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。

讀賣新聞報導，小泉與帕帕羅的會談歷時約一小時，雙方基於中國日益擴大的侵擾行動，對區域安全保障環境日趨嚴峻的認知達成共識，並確認日美將持續推動防衛合作。

小泉在會後記者會表示，他與帕帕羅「進行相當深入的交流」，印太地區正因中國的擴張而面臨危機，除強化日本自身防衛力外，亦有必要進一步提升日美同盟的嚇阻力與應對能力，並呼籲推動以日美同盟為核心的志同道合國家合作。他也表明，將在包括美軍司令官在內的各個層級，持續展現「日美同盟的堅實性」，以對抗中國等國。

小泉十二日傍晚出席「檀香山防衛論壇」，並以日本防衛大臣身分首度發表演說。他提到日本提出「自由且開放的印太（FOIP）」構想迄今已屆十年，表明將在防衛領域推動該構想進一步進化的決心，同時說明將強化日美聯合訓練，並於今年內推動修訂包括「國家安全保障戰略」在內的「安保三文件」。

對中國軍機的雷達照射、對日出口管制等行為，小泉說「在東海與南海，透過武力改變現狀的企圖仍在持續」，並質疑中國將經濟、資源與網路空間做為威嚇他國的「武器」。他強調，「必須正面迎戰，確保區域的和平與穩定」。

小泉肯定川普政府主張的「以實力促和平」，認為這是「與所有志同道合的國家攜手，以堅定決心支撐世界和平的強烈表態」，並指出該理念與日本倡議的「自由且開放的印太」構想並不矛盾。針對中國試圖透過「資訊戰」分化日美關係，小泉也指出錯誤資訊散布與網路活動等威脅。

