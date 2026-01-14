美中角力 日韓展現戰略團結

日本首相高市早苗（右）十三日在家鄉奈良，接待南韓總統李在明（左），雙方在會談後確認將在經濟和安保層面深化合作。（彭博）

日本首相高市早苗十三日在家鄉奈良，接待來訪的南韓總統李在明。雙方在一個半小時的會談後召開聯合記者會，確認將在經濟和安全保障層面深化合作。日本媒體報導，由於美國總統川普轉向重視以美洲大陸為核心的「西半球」利益，東亞的穩定離不開日韓合作，尤其在中國企圖透過歷史問題拉攏南韓的情況下，高市強調雙方確認「日韓關係的戰略重要性」，透過此次會談展現團結姿態。

李在明中午搭乘專機抵達日本，這是他上任後第二次訪日，上次是與前首相石破茂在東京舉行會談。這次日韓領袖峰會選在奈良舉辦，是李在明在去年慶州「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會與高市首次會談時主動提出，奈良不但是高市的家鄉，和慶州也有姊妹市關係。奈良在韓語的發音意指「國家」，與朝鮮半島有很深的歷史淵源。

日本首相在家鄉招待外國元首極為罕見，僅有二〇一六年安倍晉三首相在山口縣長門市，與俄羅斯總統普廷會談，以及二〇二三年岸田文雄首相在廣島舉辦「七大工業國集團」（G7）峰會等案例。高市在故鄉與李在明會談，十四日將陪同參觀法隆寺。十三日的晚宴她以奈良製的日本酒與和牛款待，並贈送李在明一只日本製手錶，可說是極度禮遇。

事實上，李在明訪日前，中國搶先「攔胡」，本月初邀他以國賓身分訪中。中國國家主席習近平在會談中，要求李在明在對日政策上共同行動，但他選擇中立，並未站邊北京，與中國在歷史問題上攻擊日本的態度劃清界線。

這與李在明擔任總統前的反日態度截然不同。產經新聞報導，日本外務省高層官員表示，李在明是「現實主義者」；法新社引述南韓學者的分析指出，中國的報復措施，特別是出口管制，也將影響南韓，雙方在這次會談中也提到供應鏈等經濟安保議題。

李在明在此次會談中並未重提慰安婦和徵用工的問題，雙方僅就二次世界大戰期間造成多名朝鮮半島出身者罹難的「長生炭礦」煤礦事故，確認兩國將就遺骸DNA鑑定等推動人道層面的合作。李在明表示，以這次會談為契機，兩國在歷史問題上實現了雖小但具有意義的進展。

除了中國因素，美國在去年底公布的「國家安全戰略」（NSS）中，展現重視西半球的立場。如何說服川普持續參與東亞事務符合美國戰略利益，成為高市與李在明的共同課題。

李在明表示，在情勢日益複雜、國際秩序快速變動之際，必須持續朝更好的未來前進，因此韓日兩國合作比以往任何時候都更為重要。高市則表示，希望在推動日韓關係向前發展的同時，雙方能夠攜手維護地區穩定。

在會後的記者會上，雙方表示已就包括美國在內的安全保障合作，以及日韓、日美韓之間「戰略性連結」的重要性達成共識。

