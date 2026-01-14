懲罰、嚇阻德黑蘭鎮壓抗議 劍指中國 川普：對伊朗貿易國家課稅25％

伊朗官員證實，包括安全部隊成員在內，已有約2000人在這波抗議活動中喪生。聯合國人權事務高級專員圖克指出，伊朗安全部隊鎮壓和平示威者的手段日趨暴力。 （路透）

美國總統川普十二日宣布，凡與伊朗有生意往來的國家，其出口至美國的商品將立即被課徵廿五％關稅，以懲罰並嚇阻德黑蘭鎮壓抗議。此舉引發中國強烈反彈，作為伊朗最大貿易夥伴的中國表示，反對單邊制裁，並將維護自身正當合法權益。

中國強烈反彈 抨擊美單邊制裁

川普強調，此關稅命令「是最終且具決定性」，但他並未提供任何詳情；白宮官網上亦無任何關於此政策的官方文件，適用範圍或執行細節。白宮未回應置評要求。

依規定，關稅由美國進口商承擔。伊朗為「石油輸出國家組織」（OPEC）成員，其原油主要銷往中國，其他主要貿易夥伴包括土耳其、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與印度。

中國駐美大使館嚴厲譴責美方做法屬「非法單邊制裁與長臂管轄」，並強調將採取必要措施維護權益。外交部發言人毛寧十三日表示，中方堅決反對濫用關稅，強調「貿易戰沒有贏家」。日韓則表示正密切關注事態。

「彭博」分析認為，此舉可能動搖去年十月美中達成的貿易休兵協議。該協議使美對中商品平均關稅由四十．八％降至三十．八％，並確保美國獲得稀土供應。若新關稅全面適用中國，不僅破壞互信，還可能影響川普原定四月訪中行程。

路透：伊朗去年逾8成原油輸中

雖中國自二〇二二年六月起官方未再進口伊朗原油，但彭博指中國透過不受西方管制的供應鏈，每日仍穩定進口逾百萬桶。截至去年十二月底，離岸倉儲伊朗原油存量突破五千萬桶，創兩年半新高。路透引述歐洲調查公司Kpler數據顯示，伊朗去年出口原油逾八成流向中國。

