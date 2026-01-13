日將修訂安保三文件 強化太平洋防衛

硫磺島位於第二島鏈，目前有海上自衛隊等部隊常駐。由於沿岸多為淺灘，大型船舶無法靠岸，日本政府擬透過整備棧橋，以提升自衛隊的運輸能力。（美聯社檔案照）

日本高市早苗內閣預定今年提前修訂國家安全戰略相關的「安保三文件」。日本媒體報導，已將「強化太平洋防衛」列為修訂重點之一，為了擴大自衛隊在太平洋的活動範圍，將納入港灣、跑道，以及警戒監視用雷達網整備的必要性。報導指出，面對中國人民解放軍在太平洋日益活躍，該海域也是美軍在日本與台灣周邊展開行動的要衝，此舉旨在提升日美的應對能力。

日本在二〇二二年底制定的「安保三文件」，包括做為外交和安保政策方針的「國家安全保障戰略」、明示目標與達成手段的「國家防衛戰略」，以及以五年為一期、規定防衛裝備採購方針與經費總額的「防衛力整備計畫」，高市擔任首相後即宣布，要提早於今年進行修訂。

讀賣新聞引述多名政府相關人士報導，政府正協調在特別是「防衛力整備計畫」等文件中，明確記載「強化太平洋防衛」。

抗中侵擾 整備硫磺島、北大東島

報導指出，配合三文件的修訂，防衛省將於四月成立「太平洋防衛構想室」（暫訂），啟動針對強化太平洋防衛的具體對策研議，並計畫自二〇二六年度起，著手對東京都的硫磺島進行港灣整備等調查。

硫磺島位於伊豆群島與美軍基地所在的關島之間，處於「第二島鏈」，有海上自衛隊等部隊常駐。由於沿岸多為淺灘，大型船舶無法靠岸，政府擬透過整備棧橋，以提升自衛隊的運輸能力。

由於硫磺島因地殼變動，每年隆起約一公尺，跑道維護管理有難度。對此，日本計畫採用混凝土的施工方法加以克服，將就此進行實證試驗。相關人士指出，硫磺島位於中國短程彈道飛彈射程之外，政府希望藉此實現戰機的穩定運用。

另外，位於沖繩縣的北大東島，防衛省正加速部署航空自衛隊的機動式警戒管制雷達。由於日本最東端的南鳥島周邊海底已確認存在稀土資源，在經濟安全上極具重要性，政府除將整備長程飛彈射擊場外，也有意擴建島上跑道。此外，隨著海上自衛隊護衛艦推動「航空母艦化」，在艦上運用最新銳的匿蹤戰機，也被視為提升防空能力的關鍵。

報導指出，日本過去為因應北韓飛彈，在日本海一側部署雷達網，而被稱為「警戒監視空白地帶」的太平洋一側，近年中國勢力迅速擴張，已成為新的威脅。共軍的兩艘航艦去年六月首次同時部署在該海域，自衛隊飛機更遭共軍航艦艦載機雷達照射，中俄兩國轟炸機亦曾朝東京方向實施聯合飛行。充實自衛隊的「監視之眼」，有助於提升日美同盟的嚇阻力。

