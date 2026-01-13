川普︰防俄中進駐 美須取得格陵蘭

北大西洋公約組織歐洲聯軍部隊最高司令、美國空軍上將格林克維奇指出，俄羅斯和中國的船艦在俄國北部海岸、美國阿拉斯加州和加拿大附近共同巡弋，兩國正加強合作，試圖取得更多出入北極的機會。（路透檔案照）

美國總統川普十一日重申，美國必須取得格陵蘭，而不是租借該地，並強調格陵蘭幾乎沒有防禦能力，華府若不採取行動，俄羅斯或中國就會進駐，因此取得格陵蘭對美國與北大西洋公約組織（NATO）的安全至關重要。

川普是在「空軍一號」上與記者交談時，被問及格陵蘭問題，以及美國是否已向丹麥提出收購該自治領土的提案。川普回答，「我還沒有這麼做。格陵蘭應該自己來談這筆交易，因為格陵蘭不會想看到俄羅斯或中國接管。」「你知道他們的防禦是什麼嗎？兩輛狗拉雪橇。」

川普接著表示：「與此同時，你卻看到俄羅斯的驅逐艦與潛艦，以及中國的驅逐艦與潛艦到處都是。我們不會讓這種事發生。如果這影響到北約，那就影響到北約。但我現在就告訴你，他們需要我們，比我們需要他們更多。」

英歐討論駐軍 德提議設北極哨兵

北約駐歐洲盟軍統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）十一日在瑞典召開的國防會議上也指出，北極地區的戰略重要性正迅速提升，尤其中國和俄羅斯正加強合作，試圖取得更多出入北極的機會，北約成員國正就格陵蘭的未來積極因應。英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄國在北極活動。德國也計畫提出設立名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的北約聯合特派團，負責維護區域安全。

格林克維奇表示，他不會評論近期的「政治言論」，意指川普一再表態要控制格陵蘭，但有關格陵蘭的討論正在北約主要政治決策機構「北大西洋理事會」進行，且對話順利。他指出，儘管目前北約領土沒有立即威脅，但北極在全球安全佈局中的地位正快速上升，目前已觀察到中俄船艦在俄國北部海岸、美國阿拉斯加州和加拿大附近共同巡航，隨著全球暖化造成冰層消退，中俄正透過合作，努力獲取更多出入北極的機會。

「路透」引述英國「每日電訊報」指出，英國官員已與德、法和其他國家，針對在格陵蘭設立北約特派團一事展開初步磋商，內容可能包括部署英國部隊、軍艦和軍機，保護格陵蘭免於中俄行動的影響。

「彭博」也引述知情人士指出，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）十二日訪問華府時，將提出設立一支名為「北極哨兵」的特派團，負責維護北極地區安全，並將以北約去年啟動保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）特派團為藍本。瓦德福表示，針對美國關切中俄船艦的議題，必須在北約架構下找出解決方案。至於涉及領土主權的問題，「我們立場絕對明確：格陵蘭未來應由格陵蘭人民自主決定」。

