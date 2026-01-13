美抓馬杜羅殺雞儆猴 要中國遠離美洲

（路透檔案照）

中國插足拉美逾20年 美早已視為眼中釘

美國三日對委內瑞拉發動「絕對決心行動」，抓捕委國總統馬杜羅夫婦。美方出手的動機，除了華府長期視馬杜羅為敵對政權、石油利益，以及美國總統川普指控的毒品、罪犯流竄問題，也是向數十年來試圖在西半球建立經濟、政治影響力的北京傳遞訊息：「遠離美洲」。

「路透」十一日專文分析，中國在拉丁美洲尋求經濟機會和戰略足跡，已有至少廿年之久，包括在阿根廷建造衛星追蹤站、在祕魯開發港口，以及對委內瑞拉的經濟援助等，早已被包括川普在內的美國歷屆政府視為眼中釘。

多名川普政府官員告訴路透，川普對付馬杜羅的部分用意，在於打擊北京野心，宣告「北京利用債務影響力，從委內瑞拉進口廉價石油的日子一去不復返」。川普指出，有三千萬至五千萬桶多數原定運往中國的受制裁石油，如今都將轉移至美國。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）指出，美方行動暴露出中國在西半球的「強權敘事」和「實際影響」之間的落差；北京可以進行外交抗議，但一旦華府決定直接施壓，中國顯然無力保護區域內的夥伴和資產。

報導指出，川普政府對中國的策略帶有矛盾性質，一方面做出妥協避免貿易戰加劇，另一方面擴大對台灣的支持力道。對委國的軍事行動則顯示，中國政策的天秤向鷹派傾斜，特別是行動就在馬杜羅與中國拉美事務特別代表邱小琪會晤後不到幾小時便展開，放大北京尷尬處境。

中國數年來對委國煉油廠和基礎設施投入大量資金，尤其在西方國家二〇一七年收緊制裁後，北京為卡拉卡斯提供經濟命脈。中俄也向委國軍方提供資金和設備，包括號稱能夠偵測美軍先進戰機的雷達陣列，但這些系統遭美軍迅速瓦解，幾乎沒有發揮作用。

中國對伊朗、委國外交保證 美軍面前不堪一擊

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）表示，全世界使用中國國防設備的國家，都在對其防空能力進行檢視，懷疑面對美國時到底有多安全；這些國家也注意到，中國對伊朗和委內瑞拉的外交保證，在美軍到來之際不具實質保護作用。

路透指出，中國在拉美其他地方，恐怕也將接連感受到壓力。北京一直尋求擴大在古巴的影響力，美國懷疑中國在當地運作情報蒐集活動。在委內瑞拉行動後，川普表示，美國可能沒有必要對古巴進行軍事干預，因為該國在失去委國石油供應後，似乎正走向崩潰。川普政府也持續試圖將中國企業排除在巴拿馬運河周邊的港口營運之外。

